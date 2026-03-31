イランがフーシ派に攻撃準備指示も「対米交渉の切り札」として温存



イランは米国がイランに対する攻撃をさらにエスカレートさせた場合、紅海における船舶に対し攻撃するようフーシ派に圧力をかけているという。ブルームバーグが報じている。



イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、より攻撃的な行動の選択肢を検討。フーシ派が米イラン戦争開始から1か月後に参戦した理由の1つは、フーシ派内で攻撃の強度を巡って意見が分かれていたためだという。



フーシ派による紅海攻撃は米国との交渉に利用できる「新たな切り札」となるため、イランはフーシ派に攻撃激化の圧力をかけるも、最終的な決定は下していない。

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