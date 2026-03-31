浜通りを縦走する自転車観光道「ふくしま浜通りサイクルルート」（全長約１７８キロ）が、国内を代表する「ナショナルサイクルルート」の候補に選ばれた。

審査を経て今夏頃、東北初の同ルートに国から指定される見通しだ。浜通りの観光振興や復興の発信強化につながることが期待される。

ナショナルサイクルルートには、走行環境や受け入れ体制などの要件を満たすことで指定される。琵琶湖を一周する「ビワイチ」や、広島県と愛媛県を結ぶ「しまなみ海道サイクリングロード」など６ルートが現在指定されている。国が国内外に魅力を発信し、自転車を活用した観光振興の取り組みが展開されている。

浜通りサイクルルートは、いわき市から新地町までの沿岸部をつなぎ、震災後に整備されたサイクリングロード「いわき七浜海道」も含まれる。海岸線の景観など自然を楽しむだけでなく、４月に開園する県復興祈念公園や東日本大震災・原子力災害伝承館など各地の震災伝承施設を巡り、震災や復興の現状を知ることができるのが特徴だ。

出発点の「ゲートウェイ」はＪＲいわき駅、新地駅、サイクルステーションを設ける温泉宿「いわき新舞子ハイツ」（いわき市）、富岡町の自転車ショップ「ＴＵＲＴＬＥ ＣＹＣＬＥ（タートルサイクル）」の四つ。沿線にはサイクリストの休憩施設や自転車の修理ができる施設なども整えられている。

２０２３年７月に県や自転車、観光関係団体などが推進協議会を設立。東北初の指定を目指して、自転車を持ち込めるサイクルトレインの運行や宿泊施設などの受け入れ環境の整備に取り組んできた。昨年８月には「浜サイ」の愛称を決めて浸透を図っている。

内堀知事は２３日の記者会見で「浜通りの観光振興、地域の復興につなげていきたい」と意欲を語った。

候補は、２３日の国土交通省の審査委員会で決まった。浜通りサイクルルートのほか、富士山一周、新潟県魚沼地域、石川県能登半島、鳥取県日本海沿岸、熊本県天草地域、福井県若狭湾沿岸が選ばれた。

ＪＲ常磐線に「サイクルトレイン」…４月４日から

ＪＲ東日本水戸支社は、自転車を分解せずに車内に持ち込める「サイクルトレイン」の運行を、常磐線の一部区間で４月４日から始める。同月に始まる大型観光企画「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせ、サイクリングで浜通りの観光を盛り上げる。

対象区間は、いわき―原ノ町の１８駅間で、乗車料金だけでどの駅でも乗り降りが可能。土日祝日に運行する普通列車で利用できる。

同支社は昨年５〜１１月に実証実験を行い、想定利用人数に達したことや、利用者から好評だったことなどから本格導入を決めた。県内のＪＲ路線では、只見線、水郡線に続いて３例目となる。

同区間には「ふくしま浜通りサイクルルート」の海側ルートの一部が並行する。同支社の担当者は「観光推進や地域の連携強化に貢献するとともに、ナショナルサイクルルート指定の後押しになれば」と話す。

持ち込める自転車は各列車１０台限定で、乗車までに専用サイトから予約をして利用する。駅や列車の混雑が予想される日は利用できない場合がある。