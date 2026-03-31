豊臣秀吉はなぜ天下を獲れたのか？ 草履取り、一夜城、本能寺の変…伝説の真相に迫る

MCの爆笑問題＆阿川佐和子が中心となり、世の中のさまざまな“伝説”にまつわる謎を現地取材をもとに解明・考察する特別番組『謎解き！伝説のミステリー』。

本日3月31日（火）は、「新説！信長から秀吉へ なぜ天下を獲れた？7つの謎SP」が放送される。

生き馬の目を抜く戦国時代に、農民から天下人へと登りつめた豊臣秀吉。

秀吉は一体なぜ、織田信長の死後、天下統一を成し遂げることができたのか――。

400年の時を超えて受け継がれる“超貴重なお宝”を手がかりに、天下獲りに隠された7つの謎を解き明かしながら、意外な理由に迫っていく。

スタジオには爆笑問題＆阿川に加え、ゲストとして浮所飛貴（ACEes）、菊川怜、高橋英樹が集結。

博識な出演者たちも、驚きが止まらない――。河合敦（歴史作家）、松島龍戒（高野山真言宗 功徳院 住職）、さらに磯田道史（歴史学者／国際日本文化研究センター教授）ら錚々たる専門家の解説も交えながら、通説を覆す新説を次々と浮き彫りにしていく。

◆数々の伝説の真相が解明!?

今回ひも解いていくのは、秀吉が信長の信頼を勝ち得たきっかけとして語り継がれる、かの有名な逸話「草履取り」の真相をはじめとする7つの謎だ。

実は創作ではなかった？――秀吉が一晩で築き、出世の原点になったといわれる「墨俣一夜城（すのまたいちやじょう）」の実態に加え、戦国時代の潮目が完全に変わった「本能寺の変」など、今もさまざまな説が囁かれる歴史的な出来事に隠された謎にも肉薄。

さらに、歴史がますますおもしろくなる…莫大な「豊臣マネー」にまつわる秘密や、秀吉が主催した「信長の葬儀」に仕掛けられた謎も明らかになる。

そんな実に興味深い謎の数々に全国各地で迫っていくのは、太田光（爆笑問題）、高橋英樹、星野真里、ビビる大木、村山輝星。

普段は非公開のお宝も続々と特別公開。謎解きの鍵を握るミステリースポットで、渾身の取材を敢行する。

◆秀吉の妻・ねねは、なぜ正室でいられた？

今回は“普段は入ることのできない聖地”にも特別潜入。

その聖地とは、秀吉の妻・ねねが建立した高台寺（京都）内の霊廟「霊屋（おたまや）」にある“秘密の場所”。ここには何を隠そう、世継ぎがいないにもかかわらずねねが正室でいられた理由が隠されているというのだ。

その謎の核心に迫るべく、今回は通常立ち入り禁止となっているねねが使っていた通路を通り、霊屋の奥深くへ。

現地を訪れた大木＆村山も思わず圧倒され、息をのんだ――普段は見ることのできない“霊屋の全貌”を撮影カメラがくまなくとらえ、視聴者に特別公開する。

◆秀吉の弟・秀長の手紙も特別公開！

さらに今回は、「現存する最古の手紙」とされているお宝、普段は非公開となっている“秀吉の弟・秀長の手紙”も特別公開。

手紙が保管されている長浜城歴史博物館（滋賀）に向かったのは太田＆星野。

実はこの手紙には、信長のライバル・浅井家が築いた難攻不落の山城「小谷城」を秀吉が落とせた理由をひも解くヒントが隠されているというのだが…。はたして、そこには何が記されているのか？

また、自らが信長の後継者であることを一瞬で世に知らしめた、秀吉の天才ぶりがわかる“普段は非公開の超貴重なお宝”も併せて公開。

さらには、現存していた秀吉の奥歯も調査。そこからわかった秀吉の生活、そして死因とは？ 好奇心をくすぐられる品が次々と登場、必見だ。