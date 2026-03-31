日本vsイングランド 試合前日の森保一監督会見要旨
31日のキリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する日本代表の森保一監督が30日、試合会場となるロンドンのウェンブリー・スタジアムで公式会見を行った。
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「明日の試合が非常に楽しみ。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。試合においては非常にハードな試合になる。W杯に向けてチームの積み上げができるよう、全力を尽くして戦いたい。完全アウェーで厳しい戦いになると思うが、チーム一丸となって勝利を目指して戦いたい」
―これ以上ないくらいに難しい状況だと思うが、W杯優勝を見据えて世界トップの相手にどんな戦いをしたいか。
「まずは完全アウェーということでチケット完売と聞いている。私が30年以上前、こちらでプレーはしていないが、イングランド代表と戦わせていただいた時はフルに観客が入る状況ではなく、現在の日本サッカーがより世界に近づいたという発展を感じられる部分で、日本のことを認めていただいていることを嬉しく思っている。その中で厳しい戦いになると思うが、日本代表として日本サッカーの発展を考えた時、国内での強さをもっともっとつけないといけないが、アウェーのタフな戦いに勝っていけることをさらに上げていけるようにという部分では最高の環境の中で試合ができる。W杯で優勝を掲げているということはもちろん目標を持って大会に挑むが、ただ言葉で言うだけではなく、一番大切なのは今の実力をさらに積み上げてレベルアップしていくことが大切。世界トップクラスのイングランドと戦えるという中で、『W杯基準、世界基準』の上、『W杯優勝基準、世界トップ基準』で我々が何ができるかという厳しい戦いを通してまた力にしていけるようにやっていきたい」
―1年前にW杯出場を決めた後の記者会見では「ここからそんなに多くのメンバーは入らないかもしれない」と言っていたが、結果的にはかなり多くの新戦力が入ってチームが活性化している。そのことをどう感じているか。
「ニュートラルに選手の成長を見ているからだと思う。活性化したことに関してはもしW杯出場を決めたチームでそのまま来たとしてもみんな向上心を持っており、チームのエネルギーは変わらなかったと思う。しかしながら1年という時間が経った中、特にチームを変えようということではなく、日本人選手たちをJリーグ、海外所属クラブで見ていく中で日本の戦力になる人たちを招集しながらW杯に向かうという意味では、同じチームに所属はしていないが、選手の競争を見ながら、成長を見ながらというごく普通の作業をしてきたと思っている」
―スコットランド戦の終盤にシステムを3-1-4-2にしたが、選手たちから監督の意図を図りかねたという不安の声が出ていたが、戦術的に細かくしすぎていないから仕方ないことなのか。それとも改善しないといけないことなのか。
「選手たちから何も言われていないのでお答えしようがない」
―守備がハマらないと言う声だったり、そもそも3-1-4-2にしたことが伝わっていない選手もいた。
「それは私のミスかなと思う」
―W杯優勝基準という点ではカタールW杯でのドイツ戦、スペイン戦、ブラジル戦はいわゆる“戦術カタール”に近い戦い方だったが、ここでアップデートを試したいことはあるか。
「選手全体の経験値を上げることだと思っている。戦術的なことはもちろん、システムを変えることはやっていかないといけないことだと思うが、まずは選手たちの力、経験値を上げて、個の力を上げた上で組織力を上げる、強くできるということをしていかないといけない。明日の試合も何人の選手を交代で使うかは決めていないが、イングランドという世界トップ基準が相手ということで選手たちの経験値が上がって、より力がつく経験を選手たちにしてもらおうと思っている」
―選手個々の力量でイングランドを全て上回ることは難しいと思うが、どういうところでなら上回れるか。
「組織力だと思う。日本の攻守においての連係連動する力は世界に誇れるものがあるし、世界トップクラスのものがあると思う。これまでの日本サッカーの歴史を踏まえて、世界一を目指していくためには連係連動の力、組織力は日本人が持っているメンタリティだと思うので、おそらくなくなることはないし、逆に忘れては絶対にいけないところと思うが、個々で局面を勝っていく力を世界トップ基準にしていかなければいけないと思うし、世界トップ基準で戦える選手たちの集団として代表のチームづくりをしていかないといけないと思っている。イングランド代表は誰がスタメンで出るかは確定ではないが、ほとんどの選手が世界トップトップのプレミアリーグに所属しているというところで、チームじゃなく個の力でその舞台にいる選手たちの集まりだと思うので、我々も目指すところはイングランドのチームづくりというか、そのレベルを目指すということはこれからも挑んでいってもらえるように自分自身も選手たちには伝えたい」
―ブラジルに勝った時にすごく反響があった。サッカーがいろんな層に広がった部分があったと思うが、ウェンブリー・スタジアムでイングランドに勝つことで盛り上がる機運もあると思う。どういうふうに見ているか。
「おっしゃるとおり、親善試合でブラジルに勝つことができ、明日も勝利を目指して戦うという中で、我々がイングランドに勝つことができたらW杯に向けてチームとして自信を持って、さらに勇気を持って目標に向かっていけると思う。しかしながらブラジル戦においてはあくまでも親善試合だし、彼らもテストをしているし、その中で勝ったということ。日本の歴史の中で一度も勝ったことのない相手に勝って自信につながるところはあったと思うが、公式戦で勝たなければならないことを常に肝に銘じておかなければならないと思う。明日の試合もまずは自分たちの力をつけられるように、よりW杯で勝つ可能性を高めるために何が必要かを全力でチャレンジしたのち、成果と課題を振り返ったのち、W杯本大会の公式戦で勝つことが大切だと思っている。ただ日本中が盛り上がってくれることに関しては、サッカーで日本の盛り上がりに貢献したいし、サッカーで日本を元気にしたい、社会貢献をしたいと思っているので、日本人の皆さんがサッカーを通して日本に誇りを持てる、そして自分たち日本人に誇りを持てることにつながるように明日の試合も全力を尽くしたい」
―W杯優勝国との対戦で勝率が高いが、どこに要因はあると思うか。
「まずは対戦国も我々の対戦ではしっかり準備はされていると思うが、まだまだ格下として見られているところがあるのかなと思っている。サッカーは逆転が難しいスポーツだとは思うが、これまでのドイツ、スペイン、ブラジルであれば前半の戦い方からすると後半は楽勝だろうというところから逆転ができたが、そこには多少なりの油断があったと思っている。これまでの勝ち方については選手たちに頑張り、チームの力がついたということで自信と誇りにしたいと思うが、これからもっと厳しい戦いの中で、より日本との戦いの中で油断や隙がない、作ってもらえない中というで勝たないといけない、別物の戦いが待っていると思う。でも相手がそれだけ我々のことを認識して戦えるということは、また日本が力をつけられると思うし、そこで勝っていけばさらに世界一が見えてくると思う。勝ってきたことがまた次への成長につながるのかなと思っている」
―イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督がセットプレーの重要性を語っていたが、日本代表としてはどのように考えているか。
「セットプレーは非常に重要なことだと思っている。勝つためにはオープンプレーを蔑ろにしてはいけないが、オープンプレーで勝てるようにチームづくりをしていかなければならないが、勝つためにはセットプレーで得点を奪うこと、失点しないことは細部にわたって準備しないといけない。そういった意味では我々の活動の中でもセットプレーは必ずトレーニングにも入れているし、W杯で勝つキーポイントだということも踏まえ、攻撃のバリエーションを持って大会に挑めるように準備している」
―1995年のウェンブリーでプレーする機会はなかったと思うが、サッカー選手としてウェンブリーに立ってプレーすることの価値をどう捉えているか。
「サッカーの聖地ウェンブリースタジアムでプレーできるのはイングランドだけでなく、世界中のサッカー選手の憧れで、夢の舞台だと思っている。明日、選手たちには思い切ってウェンブリーでプレーができることを厳しさも含めて楽しんでほしい。私自身は95年の戦いではベンチにいて、試合を見ていたサブの選手だったが、このピッチで試合ができるチームの一員だということは喜びに思っていたし、明日は監督として勝利を目指しながらもウェンブリーで戦えることを楽しみたいと思っている」
―(現地記者から)イングランド代表がW杯の本命だと考えるか。
「本命だと思います。なぜならケイン選手こそバイエルンでプレーしているが、プレミアリーグは世界的に見れば世界最高の選手が集まっていて、イングランド代表はそこでプレーする世界トップクラスの選手を揃えてチームづくりをしているので、本命と言えるチームだと思う」
―(現地記者から)イングランドのチームとしての強みをどう感じているか。またウルグアイ戦は見たか。
「ウルグアイ戦は見ている。欧州予選の試合も見てきたし、トゥヘル監督が就任されてから戦術的にもさらに個々の役割でも選手の良さを引き出しながら、インテンシティー高く、フィジカル的に強いイングランドの強みを最大限に出しているチーム。素晴らしい選手でチームづくりをされていると思う。また私自身は(ガレス・)サウスゲート監督の時にも世界トップになってほしいと思っていた。選手としても素晴らしい経験をしてきていた中で、イングランド代表の監督としても(経験をし)、FIFAの会議でも非常に真摯に接してくれた。国のことを思いながら、そして国の勝利と発展を考える人に勝ってもらいたいなというのが以前の経験ではあった。その流れが続いていくことを願っている」
―(現地記者から)日本がW杯優勝を目指すという点でアンダードッグにあたると思うが、優勝を狙うということを母国ではどう捉えられていますか。
「(ここにいる日本の報道陣に)聞いてみますか?その質問に関してはほとんどの人ができないと思っているかなと思います。ただし、我々は現実的にチャンスがあると思っている。イングランドはW杯優勝の本命だと思う。我々はダークホースで優勝を狙う。それだけの力をつけていると思う。今回の優勝というもはもちろんだが、目標を持つことで日本人は絶対にその目標に辿り着けると思うので、現在、未来に向けてもその目標を持つことが大事だと思っている。私は1990年に1か月間、マンチェスター・Uに短期留学したことがあります。その時はセカンドチームで主にプレーさせてもらい、ファーストチームにはキャプテンのブライアン・ロブソンであったり、有名な選手がいたり、ファーガソン監督がいた中、『日本人はサッカーができるのか?』と言われながらチームに入れてもらっていた。それが今、W杯の常連国になり、グループリーグを勝ち上がり、決勝トーナメントでも勝ち進めるだけの力をつけていることを考えれば、必ず目標を持ったところに立ち続けられると思っている」
―(現地記者から)スコットランドを破り、ブラジルを破り、さらにイングランドを破ることができればどんな意義があるか。
「自分たちの力を信じることができるメンタリティにつながると思う。先ほども話したが、明日の勝利を目指して戦う中、我々が勝ちたい気持ちはあるが、たとえ勝利をしたとしてもW杯の勝利に直結するとは思っていない。大切なのはW杯トップ基準、世界トップ基準のクオリティーを身につけることが大切だと思っている」
(取材・文 竹内達也)
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「明日の試合が非常に楽しみ。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦うことを非常に楽しみにしている。試合においては非常にハードな試合になる。W杯に向けてチームの積み上げができるよう、全力を尽くして戦いたい。完全アウェーで厳しい戦いになると思うが、チーム一丸となって勝利を目指して戦いたい」
「まずは完全アウェーということでチケット完売と聞いている。私が30年以上前、こちらでプレーはしていないが、イングランド代表と戦わせていただいた時はフルに観客が入る状況ではなく、現在の日本サッカーがより世界に近づいたという発展を感じられる部分で、日本のことを認めていただいていることを嬉しく思っている。その中で厳しい戦いになると思うが、日本代表として日本サッカーの発展を考えた時、国内での強さをもっともっとつけないといけないが、アウェーのタフな戦いに勝っていけることをさらに上げていけるようにという部分では最高の環境の中で試合ができる。W杯で優勝を掲げているということはもちろん目標を持って大会に挑むが、ただ言葉で言うだけではなく、一番大切なのは今の実力をさらに積み上げてレベルアップしていくことが大切。世界トップクラスのイングランドと戦えるという中で、『W杯基準、世界基準』の上、『W杯優勝基準、世界トップ基準』で我々が何ができるかという厳しい戦いを通してまた力にしていけるようにやっていきたい」
―1年前にW杯出場を決めた後の記者会見では「ここからそんなに多くのメンバーは入らないかもしれない」と言っていたが、結果的にはかなり多くの新戦力が入ってチームが活性化している。そのことをどう感じているか。
「ニュートラルに選手の成長を見ているからだと思う。活性化したことに関してはもしW杯出場を決めたチームでそのまま来たとしてもみんな向上心を持っており、チームのエネルギーは変わらなかったと思う。しかしながら1年という時間が経った中、特にチームを変えようということではなく、日本人選手たちをJリーグ、海外所属クラブで見ていく中で日本の戦力になる人たちを招集しながらW杯に向かうという意味では、同じチームに所属はしていないが、選手の競争を見ながら、成長を見ながらというごく普通の作業をしてきたと思っている」
―スコットランド戦の終盤にシステムを3-1-4-2にしたが、選手たちから監督の意図を図りかねたという不安の声が出ていたが、戦術的に細かくしすぎていないから仕方ないことなのか。それとも改善しないといけないことなのか。
「選手たちから何も言われていないのでお答えしようがない」
―守備がハマらないと言う声だったり、そもそも3-1-4-2にしたことが伝わっていない選手もいた。
「それは私のミスかなと思う」
―W杯優勝基準という点ではカタールW杯でのドイツ戦、スペイン戦、ブラジル戦はいわゆる“戦術カタール”に近い戦い方だったが、ここでアップデートを試したいことはあるか。
「選手全体の経験値を上げることだと思っている。戦術的なことはもちろん、システムを変えることはやっていかないといけないことだと思うが、まずは選手たちの力、経験値を上げて、個の力を上げた上で組織力を上げる、強くできるということをしていかないといけない。明日の試合も何人の選手を交代で使うかは決めていないが、イングランドという世界トップ基準が相手ということで選手たちの経験値が上がって、より力がつく経験を選手たちにしてもらおうと思っている」
―選手個々の力量でイングランドを全て上回ることは難しいと思うが、どういうところでなら上回れるか。
「組織力だと思う。日本の攻守においての連係連動する力は世界に誇れるものがあるし、世界トップクラスのものがあると思う。これまでの日本サッカーの歴史を踏まえて、世界一を目指していくためには連係連動の力、組織力は日本人が持っているメンタリティだと思うので、おそらくなくなることはないし、逆に忘れては絶対にいけないところと思うが、個々で局面を勝っていく力を世界トップ基準にしていかなければいけないと思うし、世界トップ基準で戦える選手たちの集団として代表のチームづくりをしていかないといけないと思っている。イングランド代表は誰がスタメンで出るかは確定ではないが、ほとんどの選手が世界トップトップのプレミアリーグに所属しているというところで、チームじゃなく個の力でその舞台にいる選手たちの集まりだと思うので、我々も目指すところはイングランドのチームづくりというか、そのレベルを目指すということはこれからも挑んでいってもらえるように自分自身も選手たちには伝えたい」
―ブラジルに勝った時にすごく反響があった。サッカーがいろんな層に広がった部分があったと思うが、ウェンブリー・スタジアムでイングランドに勝つことで盛り上がる機運もあると思う。どういうふうに見ているか。
「おっしゃるとおり、親善試合でブラジルに勝つことができ、明日も勝利を目指して戦うという中で、我々がイングランドに勝つことができたらW杯に向けてチームとして自信を持って、さらに勇気を持って目標に向かっていけると思う。しかしながらブラジル戦においてはあくまでも親善試合だし、彼らもテストをしているし、その中で勝ったということ。日本の歴史の中で一度も勝ったことのない相手に勝って自信につながるところはあったと思うが、公式戦で勝たなければならないことを常に肝に銘じておかなければならないと思う。明日の試合もまずは自分たちの力をつけられるように、よりW杯で勝つ可能性を高めるために何が必要かを全力でチャレンジしたのち、成果と課題を振り返ったのち、W杯本大会の公式戦で勝つことが大切だと思っている。ただ日本中が盛り上がってくれることに関しては、サッカーで日本の盛り上がりに貢献したいし、サッカーで日本を元気にしたい、社会貢献をしたいと思っているので、日本人の皆さんがサッカーを通して日本に誇りを持てる、そして自分たち日本人に誇りを持てることにつながるように明日の試合も全力を尽くしたい」
―W杯優勝国との対戦で勝率が高いが、どこに要因はあると思うか。
「まずは対戦国も我々の対戦ではしっかり準備はされていると思うが、まだまだ格下として見られているところがあるのかなと思っている。サッカーは逆転が難しいスポーツだとは思うが、これまでのドイツ、スペイン、ブラジルであれば前半の戦い方からすると後半は楽勝だろうというところから逆転ができたが、そこには多少なりの油断があったと思っている。これまでの勝ち方については選手たちに頑張り、チームの力がついたということで自信と誇りにしたいと思うが、これからもっと厳しい戦いの中で、より日本との戦いの中で油断や隙がない、作ってもらえない中というで勝たないといけない、別物の戦いが待っていると思う。でも相手がそれだけ我々のことを認識して戦えるということは、また日本が力をつけられると思うし、そこで勝っていけばさらに世界一が見えてくると思う。勝ってきたことがまた次への成長につながるのかなと思っている」
―イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督がセットプレーの重要性を語っていたが、日本代表としてはどのように考えているか。
「セットプレーは非常に重要なことだと思っている。勝つためにはオープンプレーを蔑ろにしてはいけないが、オープンプレーで勝てるようにチームづくりをしていかなければならないが、勝つためにはセットプレーで得点を奪うこと、失点しないことは細部にわたって準備しないといけない。そういった意味では我々の活動の中でもセットプレーは必ずトレーニングにも入れているし、W杯で勝つキーポイントだということも踏まえ、攻撃のバリエーションを持って大会に挑めるように準備している」
―1995年のウェンブリーでプレーする機会はなかったと思うが、サッカー選手としてウェンブリーに立ってプレーすることの価値をどう捉えているか。
「サッカーの聖地ウェンブリースタジアムでプレーできるのはイングランドだけでなく、世界中のサッカー選手の憧れで、夢の舞台だと思っている。明日、選手たちには思い切ってウェンブリーでプレーができることを厳しさも含めて楽しんでほしい。私自身は95年の戦いではベンチにいて、試合を見ていたサブの選手だったが、このピッチで試合ができるチームの一員だということは喜びに思っていたし、明日は監督として勝利を目指しながらもウェンブリーで戦えることを楽しみたいと思っている」
―(現地記者から)イングランド代表がW杯の本命だと考えるか。
「本命だと思います。なぜならケイン選手こそバイエルンでプレーしているが、プレミアリーグは世界的に見れば世界最高の選手が集まっていて、イングランド代表はそこでプレーする世界トップクラスの選手を揃えてチームづくりをしているので、本命と言えるチームだと思う」
―(現地記者から)イングランドのチームとしての強みをどう感じているか。またウルグアイ戦は見たか。
「ウルグアイ戦は見ている。欧州予選の試合も見てきたし、トゥヘル監督が就任されてから戦術的にもさらに個々の役割でも選手の良さを引き出しながら、インテンシティー高く、フィジカル的に強いイングランドの強みを最大限に出しているチーム。素晴らしい選手でチームづくりをされていると思う。また私自身は(ガレス・)サウスゲート監督の時にも世界トップになってほしいと思っていた。選手としても素晴らしい経験をしてきていた中で、イングランド代表の監督としても(経験をし)、FIFAの会議でも非常に真摯に接してくれた。国のことを思いながら、そして国の勝利と発展を考える人に勝ってもらいたいなというのが以前の経験ではあった。その流れが続いていくことを願っている」
―(現地記者から)日本がW杯優勝を目指すという点でアンダードッグにあたると思うが、優勝を狙うということを母国ではどう捉えられていますか。
「(ここにいる日本の報道陣に)聞いてみますか?その質問に関してはほとんどの人ができないと思っているかなと思います。ただし、我々は現実的にチャンスがあると思っている。イングランドはW杯優勝の本命だと思う。我々はダークホースで優勝を狙う。それだけの力をつけていると思う。今回の優勝というもはもちろんだが、目標を持つことで日本人は絶対にその目標に辿り着けると思うので、現在、未来に向けてもその目標を持つことが大事だと思っている。私は1990年に1か月間、マンチェスター・Uに短期留学したことがあります。その時はセカンドチームで主にプレーさせてもらい、ファーストチームにはキャプテンのブライアン・ロブソンであったり、有名な選手がいたり、ファーガソン監督がいた中、『日本人はサッカーができるのか?』と言われながらチームに入れてもらっていた。それが今、W杯の常連国になり、グループリーグを勝ち上がり、決勝トーナメントでも勝ち進めるだけの力をつけていることを考えれば、必ず目標を持ったところに立ち続けられると思っている」
―(現地記者から)スコットランドを破り、ブラジルを破り、さらにイングランドを破ることができればどんな意義があるか。
「自分たちの力を信じることができるメンタリティにつながると思う。先ほども話したが、明日の勝利を目指して戦う中、我々が勝ちたい気持ちはあるが、たとえ勝利をしたとしてもW杯の勝利に直結するとは思っていない。大切なのはW杯トップ基準、世界トップ基準のクオリティーを身につけることが大切だと思っている」
(取材・文 竹内達也)