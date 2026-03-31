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JR西日本によりますと、昨夜からの強風の影響できょう（31日）瀬戸大橋線の一部列車で運転が取りやめられています。

【写真を見る】【交通情報】瀬戸大橋線（マリンライナーなど）強風予報にともなう運転取りやめ【31日・午前6時現在】

【快速マリンライナー】 《岡山⇒高松方面》
・「マリンライナー１９号」（岡山９：５４発）～「マリンライナー３９号」（岡山１４：４２発）　児島駅～高松駅間 ※児島行きとして運転
※「マリンライナー２５号」（岡山１１：１２発）は岡山駅～高松駅間で運転を取りやめ

《高松⇒岡山方面》 ・「マリンライナー２０号」（岡山１０：４８着）～「マリンライナー４０号」（岡山１５：３２着）　高松駅～児島駅間 ※児島駅発岡山行きとして運転
※「マリンライナー２２号」（岡山１１：０３着）は高松駅～岡山駅間で運転を取りやめ

 【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】
《岡山⇒高松・琴平方面》
 ・瀬戸大橋アンパンマントロッコ　１号　岡山駅～琴平駅間
 ・瀬戸大橋アンパンマントロッコ　３号　岡山駅～高松駅間

《琴平・高松⇒岡山方面》
 ・瀬戸大橋アンパンマントロッコ　２号　高松駅～岡山駅間
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ　４号　琴平駅～岡山駅間

特急しおかぜ

【岡山⇒松山方面】

・しおかぜ ７号　岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ ９号　岡山駅～宇多津駅間
・しおかぜ１１号　岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ１３号　岡山駅～宇多津駅間
・しおかぜ１５号　岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ１７号　岡山駅～宇多津駅間

【松山方面⇒岡山方面】

・しおかぜ１０号　宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１２号　宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１４号　宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１６号　宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１８号　宇多津駅～岡山駅間

特急南風

【岡山⇒高知方面】

・南風 ５号　 岡山駅～多度津駅間 ・南風 ７号　 岡山駅～多度津駅間
・南風 ９号　 岡山駅～多度津駅間 ・南風１１号　 岡山駅～多度津駅間
・南風１３号　 岡山駅～多度津駅間

【高知⇒岡山方面】

・南風 ６号　多度津駅～岡山駅間 ・南風 ８号　多度津駅～岡山駅間
・南風１０号　多度津駅～岡山駅間 ・南風１２号　多度津駅～岡山駅間
・南風１４号　多度津駅～岡山駅間