【交通情報】瀬戸大橋線（マリンライナーなど）強風予報にともなう運転取りやめ【31日・午前6時現在】
JR西日本によりますと、昨夜からの強風の影響できょう（31日）瀬戸大橋線の一部列車で運転が取りやめられています。
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【快速マリンライナー】 《岡山⇒高松方面》
・「マリンライナー１９号」（岡山９：５４発）～「マリンライナー３９号」（岡山１４：４２発） 児島駅～高松駅間 ※児島行きとして運転
※「マリンライナー２５号」（岡山１１：１２発）は岡山駅～高松駅間で運転を取りやめ
※「マリンライナー２２号」（岡山１１：０３着）は高松駅～岡山駅間で運転を取りやめ
【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】
《岡山⇒高松・琴平方面》
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ １号 岡山駅～琴平駅間
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ ３号 岡山駅～高松駅間
《琴平・高松⇒岡山方面》
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ ２号 高松駅～岡山駅間
・瀬戸大橋アンパンマントロッコ ４号 琴平駅～岡山駅間
特急しおかぜ
【岡山⇒松山方面】
・しおかぜ ７号 岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ ９号 岡山駅～宇多津駅間
・しおかぜ１１号 岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ１３号 岡山駅～宇多津駅間
・しおかぜ１５号 岡山駅～宇多津駅間 ・しおかぜ１７号 岡山駅～宇多津駅間
【松山方面⇒岡山方面】
・しおかぜ１０号 宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１２号 宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１４号 宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１６号 宇多津駅～岡山駅間 ・しおかぜ１８号 宇多津駅～岡山駅間
特急南風
【岡山⇒高知方面】
・南風 ５号 岡山駅～多度津駅間 ・南風 ７号 岡山駅～多度津駅間
・南風 ９号 岡山駅～多度津駅間 ・南風１１号 岡山駅～多度津駅間
・南風１３号 岡山駅～多度津駅間
【高知⇒岡山方面】
・南風 ６号 多度津駅～岡山駅間 ・南風 ８号 多度津駅～岡山駅間
・南風１０号 多度津駅～岡山駅間 ・南風１２号 多度津駅～岡山駅間
・南風１４号 多度津駅～岡山駅間