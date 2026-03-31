日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比950円安の5万1100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61497.31円 ボリンジャーバンド3σ
59188.47円 ボリンジャーバンド2σ
56879.64円 ボリンジャーバンド1σ
55782.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54570.80円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53488.13円 75日移動平均
52765.00円 一目均衡表・転換線
52546.00円 5日移動平均
52261.96円 ボリンジャーバンド-1σ
51885.85円 30日日経平均株価現物終値
51100.00円 31日夜間取引終値
49953.13円 ボリンジャーバンド2σ
47702.85円 200日移動平均
47644.29円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
61497.31円 ボリンジャーバンド3σ
59188.47円 ボリンジャーバンド2σ
56879.64円 ボリンジャーバンド1σ
55782.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
54570.80円 25日移動平均
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53488.13円 75日移動平均
52765.00円 一目均衡表・転換線
52546.00円 5日移動平均
52261.96円 ボリンジャーバンド-1σ
51885.85円 30日日経平均株価現物終値
51100.00円 31日夜間取引終値
49953.13円 ボリンジャーバンド2σ
47702.85円 200日移動平均
47644.29円 ボリンジャーバンド3σ
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