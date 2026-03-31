　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比950円安の5万1100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61497.31円　　ボリンジャーバンド3σ
59188.47円　　ボリンジャーバンド2σ
56879.64円　　ボリンジャーバンド1σ
55782.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
54570.80円　　25日移動平均
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53488.13円　　75日移動平均
52765.00円　　一目均衡表・転換線
52546.00円　　5日移動平均
52261.96円　　ボリンジャーバンド-1σ
51885.85円　　30日日経平均株価現物終値
51100.00円　　31日夜間取引終値
49953.13円　　ボリンジャーバンド2σ
47702.85円　　200日移動平均
47644.29円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース