TOPIX先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42ポイント安の3513ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4051.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3923.83ポイント ボリンジャーバンド2σ
3796.67ポイント ボリンジャーバンド1σ
3750.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3669.50ポイント 25日移動平均
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3602.80ポイント 75日移動平均
3581.00ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3542.34ポイント 30日TOPIX現物終値
3542.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3513.00ポイント 31日夜間取引終値
3415.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3288.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3272.49ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4051.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3923.83ポイント ボリンジャーバンド2σ
3796.67ポイント ボリンジャーバンド1σ
3750.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3669.50ポイント 25日移動平均
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3602.80ポイント 75日移動平均
3581.00ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3542.34ポイント 30日TOPIX現物終値
3542.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3513.00ポイント 31日夜間取引終値
3415.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
3288.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3272.49ポイント 200日移動平均
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