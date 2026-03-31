　31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42ポイント安の3513ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4051.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3923.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3796.67ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3750.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3669.50ポイント　　25日移動平均
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3602.80ポイント　　75日移動平均
3581.00ポイント　　5日移動平均
3557.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3542.34ポイント　　30日TOPIX現物終値
3542.33ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3513.00ポイント　　31日夜間取引終値
3415.17ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3288.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3272.49ポイント　　200日移動平均


株探ニュース