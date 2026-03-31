31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比42ポイント安の3513ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4051.00ポイント ボリンジャーバンド3σ

3923.83ポイント ボリンジャーバンド2σ

3796.67ポイント ボリンジャーバンド1σ

3750.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3669.50ポイント 25日移動平均

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3602.80ポイント 75日移動平均

3581.00ポイント 5日移動平均

3557.75ポイント 一目均衡表・転換線

3542.34ポイント 30日TOPIX現物終値

3542.33ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3513.00ポイント 31日夜間取引終値

3415.17ポイント ボリンジャーバンド2σ

3288.00ポイント ボリンジャーバンド3σ

3272.49ポイント 200日移動平均





株探ニュース

