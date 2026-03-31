８人組アイドルグループ「SAY-LA」が、新体制初となる１０作目のシングル「半透明スワロフスキー」を３月３１日にリリースする。リリースを前に、身長１メートル７０の抜群のスタイルと華やかなオーラを放つメンバー・わらびが、スポニチ東京本社でのインタビューに応じた。明るい笑顔で、楽曲に込められた思いを明かしてくれた。（「推し面」取材班）

新曲についてわらびは「SAY-LAらしい正統派で王道なアップテンポの曲」としながらも、「途中でチャイコフスキーの『くるみ割り人形』を思わせる旋律が入っていたりと、遊び心があって聴いていて飽きない曲」だと魅力を語る。グループの新たな挑戦は振り付けにも表れているという。「人類の進化みたいに横に並んで踊ったり、指揮をするような振り付けもあって、メンバーの楽しそうな表情がたくさん見られると思います」と、キャッチーな動きが見どころだと教えてくれた。

特に心に響いているのは、自身の歌い出しパートだという。「『たった週２回の君に会える日を待ちわびて そのために頑張れるよ』という歌詞は、ファンの方の気持ちとも取れるし、逆に私たちアイドル側がファンの方に会うために頑張っているとも取れる。お互いにとって共感できる歌詞ですごく好きですね」。ステージと客席、両者の思いが交差するこのフレーズに、ファンとの特別な関係性を見出している。

もう一つ、想像力を掻き立てる歌詞がある。「『スマホケースの裏 少し色褪せた大好きなその笑顔見つめている』というフレーズです」。透明なスマホケースの裏に忍ばせた”推し”のチェキ。ライブや特典会の合間にふとファンのスマートフォンが目に入り「あ、変わってる」と気づく瞬間があるという。「自分が選ばれているとすごく嬉しいですし、情景が思い浮かぶ素敵なフレーズだと思います」と、はにかんだ。

ライブでのパフォーマンスは、楽曲の新たな一面を引き出す。サビでは裏拍を意識したダンスアプローチに挑戦し「音ハメ的な振りが多くて踊っていてとても楽しいです」と声を弾ませる。最大の見せ場は、間奏でメンバー全員がピラミッド型になるダンスシーンだ。頂点に立つわらびは「いつものニコニコした感じとは少し違う、ドヤ顔というか、かっこいい表情を見せたい」と意気込む。ファンへの感謝を胸に、ステージの上で新たな顔を見せてくれるはずだ。

ファンと自分、二つの視線が重なるこの曲を、わらびはきっと大切に歌い継いでいく。