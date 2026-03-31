故人の遺骨を使ったジュエリーを制作している奈良県生駒市の鉄東美穂さん（３４）が、４月４日に大阪市内で初めての展示会を開く。

ジュエリーブランドお披露目１年の節目で、鉄東さんは「ジュエリーを通じて、供養の価値観を届けていきたい」と来場を呼びかけている。（小松夕夏）

ブランドは「ｙｏｙｏ ｊｅｗｅｌｒｙ」。ブランド名の元になった「世世」は、仏教の言葉で現在・過去・未来の三世を指すとされ、無数の命のつながりへの敬意から名付けた。鉄東さんは普段、親が経営する葬儀社で働いており、「日本の供養の文化を大切にしたいという思いがあった」という。

近年、核家族化や高齢化によって墓じまいが進み、代わりに樹木葬や散骨などを選ぶ人が増えている。鉄東さんは、供養の形の変化に理解を示す一方、故人を思う機会が減ってしまうようにも感じていた。

遺骨ジュエリーなどの「手元供養」が広まれば、場所や時間、形式に縛られずに故人を供養できると考え、昨年１月に会社を設立。ブランド名にちなみ、同４月４日にジュエリーブランドとしての歩みをスタートさせた。

初めての展示会となる「ＯＰＥＮ ＤＯＯＲ ２０２６―蕾（つぼみ）―」で展示するジュエリーは、ブランドで販売している「ｍｉｔａｔｅ」や「ｔｅｒａｓ」など。リングとネックレスがある。

「ｍｉｔａｔｅ」は、パウダー状にした遺骨と石英などを高温で溶かした後、結晶化させることでつくる人工宝石で、１２色から選べる。発色やうっすらとつく模様はそれぞれ違って出てくることから、「故人らしさが表れる」という。

「ｔｅｒａｓ」は、ジュエリーの裏側に少量の遺骨を入れる。表側には、「思慕」などの石言葉があるラブラドライトや、ダイヤモンドが使われている。

どちらのジュエリーもデザイン性にこだわった。チェーンやリング部分は金製で、高級感を演出。また、遺骨が使われているとは思えない洗練されたデザインで、周囲に心理的負担を与えずに済むようにした。

このほか、ジュエリーを入れるオリジナルの漆塗りケース「しつらえ箱」も展示する。「故人がお休みする家であり、ジュエリーを入れて手を合わせられるようなものにもしたい」という思いのもと、京都の老舗漆工房が手がけている。

鉄東さんは「亡くなった人を供養するのは、残された人がその後の人生をどうよく生きるかを考える機会になる。故人を思う文化を大切にしていきたい」と話す。

展示会は４月４日午前１１時〜午後３時、大阪市北区の「ｓｉｒｏｉｒｏ．ｇａｌｌｅｒｙ」で開かれる。入場無料。商品のオーダーや相談もできる。問い合わせは会社のメール（info@suisei-inc.jp）まで。