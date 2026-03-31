女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が３０日までにＳＮＳを更新。２９日にレギュラー放送最終回を迎え、自身が「準レギュラー」を務めてきたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）への思いをつづった。

インスタグラムに「『アッコにおまかせ！』４０年以上老若男女に愛され続け、歴史を紡ぎ、ギネス記録にて正真正銘世界一になった番組の最終回に立ち合うことが出来、とても光栄でした」と書き出した岡田。

「私がお世話になったのは短い間でしたが、この番組を通してアッコさんの優しさや温かさに触れ、おそらくそれに感銘したであろうスタッフの皆さんや準レギュラーのみなさまのハッピーさに、放送日はいつも来るだけで楽しくなっちゃいました。アッコさんに会えたことは、わたしの人生において、かけがえのない経験になりました。アッコさんを芸能界の大先輩としても、一女性としても尊敬しています。４０年以上、アッコにおまかせ！本当にお疲れ様でした！」と番組や出演者、そして司会を務めてきた歌手の和田アキ子への感謝の思いをつづり、和田とのツーショットを公開した。

この投稿には「あっこさんより目線を下げられててリスペクトを感じます」「紗佳ちゃん、アッコさんと会えた事、最終回に立ち会えた事、とっても良かったですね」「本当お疲れ様でしたと言いたい」「放送楽しかったです ありがとうございました」などの声が寄せられている。