記事ポイント 終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ」が2026年4月12日に開催60回記念特別講演を実施相続診断士の資格を考案した一般社団法人相続診断協会代表理事・小川実氏が登壇テーマは「想いを残す文化を創る」、笑顔相続につながる秘訣をオンラインで学べる 終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ」が2026年4月12日に開催60回記念特別講演を実施相続診断士の資格を考案した一般社団法人相続診断協会代表理事・小川実氏が登壇テーマは「想いを残す文化を創る」、笑顔相続につながる秘訣をオンラインで学べる

終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ」が、2026年4月12日（日）に開催60回を記念した特別講演を実施します。

登壇するのは、相続診断士という民間資格を自ら考案した相続診断協会の代表理事・小川実氏です。

「想いを残す文化を創る」をテーマに、争いを減らし笑顔相続につなげるための秘訣が語られます。

オトナフェスタ「第60回記念特別講演」

展示会名：オトナフェスタ開催日：2026年4月12日（日）開催時間：10時00分〜10時30分会場：オンライン（Zoom）登壇者：小川実氏（一般社団法人相続診断協会 代表理事／税理士）テーマ：「想いを残す文化を創る」

「オトナフェスタ」は、終活・相続を専門とするオンライン展示会として2021年5月にスタートし、2026年3月時点でのべ8,500人以上の来場者を記録しています。

オンライン開催のため地域・年齢を問わず参加でき、リピーター参加が多いのが特徴です。

展示ブースでは終活・相続・健康・マネーなど幅広い情報を提供しており、専門家への無料相談も利用できます。

登壇者・小川実氏とは

小川実氏は1963年生まれの税理士で、2002年に税理士法人HOPを設立後、社会保険労務士・行政書士・コンサルティング法人を加えたHOPグループを形成しています。

中小企業の経営支援を幅広く手がけるかたわら、相続分野では自ら「相続診断士」という民間資格を考案し、相続診断協会の代表理事として笑顔相続の普及活動を牽引しています。

同協会は2011年12月に「争族をなくす」という目的で設立され、2025年2月時点で相続診断士の合格者が50,000人を達成しています。

今回の特別講演では、こうした実績を持つ第一人者が「想いを残す文化を創る」をテーマに、相続における争いを減らし笑顔相続につなげるための実践的な秘訣を語ります。

累計8,500人以上が来場する実績あるコミュニティが、60回という節目に特別な学びの場を提供しています。

相続診断士の合格者50,000人を率いる第一人者の知見は、家族の未来を考える上での確かな指針となります。

オンライン開催のため、日本全国はもちろん世界からも気軽に参加できる環境が整っています。

オトナフェスタ第60回記念特別講演の紹介でした。

よくある質問

Q. 第60回記念特別講演はどのように参加できますか？

A. 2026年4月12日（日）の10時00分から10時30分にZoomを使ったオンライン形式で開催されます。

地域や年齢を問わず参加できます。

Q. 登壇者の小川実氏はどのような専門家ですか？

A. 相続診断協会の代表理事で税理士です。

相続診断士という民間資格を自ら考案し、2025年2月時点で合格者が50,000人を達成しています。

日本全国での笑顔相続の普及活動を牽引する、終活・相続分野の第一人者です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 第60回の節目を飾る特別講演！オトナフェスタ「第60回記念特別講演」 appeared first on Dtimes.