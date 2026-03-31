旅費精算業務をまとめて管理！システム ディ『Campus Plan』「旅費精算機能」

記事ポイント 出張申請・立替精算が『Campus Plan』上で一元管理できる旅費精算機能を追加「乗換案内Biz」連携で正確な交通費を自動反映、定期区間計算にも対応ペーパーレス化・業務効率化・内部統制強化を同時に実現 出張申請・立替精算が『Campus Plan』上で一元管理できる旅費精算機能を追加「乗換案内Biz」連携で正確な交通費を自動反映、定期区間計算にも対応ペーパーレス化・業務効率化・内部統制強化を同時に実現

学校業務向けシステム『Campus Plan』が、待望の「旅費精算機能」を2026年4月に追加します。

ジョルダンの「乗換案内Biz」と連携することで、正確な経路・運賃情報をもとに交通費を自動反映できます。

出張申請から立替精算まで、すべてシステム上で完結する環境が整います。

システム ディ『Campus Plan』「旅費精算機能」

機能名: 旅費精算機能連携サービス: 乗換案内Biz（ジョルダン株式会社）提供開始: 2026年4月対応システム: Campus Plan 財務シリーズ（予算執行サブシステム）

システム ディが提供する学校事務トータルシステム『Campus Plan』の財務シリーズに、新たに「旅費精算機能」が加わります。

これまでユーザーから多く寄せられていた「旅費精算をシステム上で一元管理したい」という要望に応え、予算執行サブシステムへの実装が実現します。

本機能により、交通費・宿泊費などの出張申請や立替精算の一連の業務をシステム上で完結でき、紙書類のやりとりを不要にします。

業務効率化・内部統制強化・ペーパーレス化の三つの効果が同時に得られるのが、この機能の大きな特長です。

「乗換案内Biz」との連携で実現する正確な精算

旅費精算には常に最新・正確な運賃情報が必要なため、信頼性の高い「乗換案内Biz」との連携オプションが用意されています。

最適な経路検索結果をもとに、交通費が自動で申請内容へ反映されます。

定期区間を考慮した運賃計算にも対応しており、実態に即した精算が可能です。

検索した経路をそのまま精算申請に使えるため、手入力によるミスや入力負担も大幅に軽減されます。

システム ディは今後もパートナー企業との連携を強化し、教育機関のDX推進に貢献していきます。

『Campus Plan』の旅費精算機能は、出張申請から立替精算まで一元管理できる環境を学校現場に提供します。

「乗換案内Biz」との連携により、常に最新の経路・運賃情報をもとに正確な交通費が自動反映されます。

定期区間を考慮した運賃計算やペーパーレス化も実現し、学校現場の業務負担を大幅に軽減します。

学校事務トータルシステム『Campus Plan』「旅費精算機能」の紹介でした。

よくある質問

Q. 旅費精算機能はいつから利用できますか？

A. 2026年4月より、「乗換案内Biz」との連携オプションとして提供が開始されます。

Q. 「乗換案内Biz」と連携するとどのようなことができますか？

A. 最適な経路検索結果をもとに交通費が自動で申請内容へ反映されます。

A. 定期区間を考慮した運賃計算にも対応しており、検索した経路をそのまま精算申請に使えるため、業務効率化とペーパーレス化が進みます。

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