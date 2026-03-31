春限定の桜ショコラが登場！メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

記事ポイント 大正元年創業・ハンター製菓の薔薇チョコブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、2026年春限定「サクラ・シリーズ」が発売ミニローズ・サクラ、サクラ缶、コーン・フルーリ・サクラの3種が揃い、卒業・送別・お花見など春の節目ギフトに幅広く対応桜の色・香り・食感を繊細に表現したショコラで、視覚から味覚まで春を楽しめる 大正元年創業・ハンター製菓の薔薇チョコブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、2026年春限定「サクラ・シリーズ」が発売ミニローズ・サクラ、サクラ缶、コーン・フルーリ・サクラの3種が揃い、卒業・送別・お花見など春の節目ギフトに幅広く対応桜の色・香り・食感を繊細に表現したショコラで、視覚から味覚まで春を楽しめる

大正元年創業のハンター製菓が展開する「メサージュ・ド・ローズ」から、2026年春限定「サクラ・シリーズ」が登場します。

桜をテーマに、芽吹きから満開・はかなさまでを繊細なショコラで表現した3商品が揃います。

卒業・入学・送別など、春の節目のギフトとして選ばれるコレクションです。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」

販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ販売期間：2026年シーズン限定

「メサージュ・ド・ローズ」は、」花を贈る文化から生まれたチョコレート」をコンセプトに掲げる薔薇のチョコレートブランドです。

この春のコレクションは、日本の春を象徴する桜をテーマに、言葉にしきれない想いを」かたち」にするために企画されています。

ラインナップは「ミニローズ・サクラ」（1,901円・税込）、「サクラ缶」（1,620円・税込）、「コーン・フルーリ・サクラ」（1,663円・税込）の3種となっています。

ミニローズ・サクラ（1,901円・税込）

淡いピンクのグラデーションと薔薇の造形が目を引く、季節限定の一粒チョコレートです。

桜の香りをそっと忍ばせた繊細な味わいで、花が静かに咲く瞬間のような控えめな甘さが特徴となっています。

コンパクトなサイズ感で、送別・お礼・季節のご挨拶など、気負わず贈れるギフトとして重宝されます。

サクラ缶（1,620円・税込）

バターの香り豊かなリーフパイに、ダーク・抹茶・桜風味の3種のチョコレートをそれぞれコーティングした、素材の違いを食べ比べできる詰め合わせです。

桜風味チョコレートにはほのかな塩味が加わり、甘さに輪郭をもたせた軽やかな余韻が残ります。

澄み渡る春の空色を基調とした缶デザインも魅力で、お花見の手土産や春のご挨拶ギフトに最適な一缶となっています。

コーン・フルーリ・サクラ（1,663円・税込）

桜の花を模したチョコレートを軽やかなコーンにのせた「コーン・フルーリ」シリーズの春限定フレーバーです。

口に運ぶとサクッとした食感とともに桜の香りがふんわりと広がり、後味には春の移ろいを思わせる穏やかな余韻が残ります。

「花を贈る文化」をチョコレートで表現するブランドコンセプトを、食べる体験として最もストレートに伝える一品となっています。

メサージュ・ド・ローズのサクラ・シリーズは、視覚・香り・食感の三つの軸で春を体感できるショコラコレクションです。

1,620円から1,901円という手の届きやすい価格帯で、春の節目に贈る相手への想いを形にできます。

「ミニローズ・サクラ」「サクラ缶」「コーン・フルーリ・サクラ」の3種から、シーンや相手に合わせて選べるラインナップが揃っています。

メサージュ・ド・ローズ「サクラ・シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクラ・シリーズはどこで購入できますか？

A. メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップで販売されています。

販売期間は2026年シーズン限定です。

Q. サクラ缶にはどのような味が入っていますか？

A. バターの香り豊かなリーフパイに、プレーン・ダーク・抹茶・桜風味の4種のチョコレートをコーティングしたアソートとなっています。

それぞれ素材の個性が異なり、食べ比べを楽しめます。

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