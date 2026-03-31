シリーズ初・バグ側で戦えるモード解禁！Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！」

記事ポイント SF映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がSteamで発売中シリーズ初・アラクニド（バグ）側として戦えるバグモードを初搭載オフラインプレイ対応でネット環境を問わず機動歩兵として戦える SF映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がSteamで発売中シリーズ初・アラクニド（バグ）側として戦えるバグモードを初搭載オフラインプレイ対応でネット環境を問わず機動歩兵として戦える

人気SF映画を原作としたレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

』がSteamで発売中です。

本作最大の新要素として、シリーズで初めてプレイヤーがアラクニド（バグ）側として戦えるバグモードが搭載されています。

オフラインプレイにも対応しており、ネット環境を問わずどこでも機動歩兵の戦いを楽しめます。

Dotemu「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」

タイトル：スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2発売日：2026年3月17日（PC）ジャンル：レトロファーストパーソンシューティングプレイ人数（オフライン）：1人表示対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字・繁体字）開発元：Auroch Digital発行元：Dotemu（アジア：Game Source Entertainment）CERO：Z

『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

』は、Auroch DigitalとDotemuが共同開発したレトロスタイルのFPSゲームです。

2026年3月17日にSteamでリリースされ、人類とアラクニドの激戦を第一人称視点のハイアクション戦闘で体験できます。

レトロFPS戦闘と充実した武器庫

本作は、広大な機動歩兵の武器庫と完全なシングルプレイヤーキャンペーンを備えています。

「自分は戦場で役割を果たしている」と感じられるリアルな戦闘体験が、レトロFPS独特のスタイルで提供されます。

数えきれないほどのアラクニドを相手にした激しい戦いが、プレイヤーを待ち受けています。

シリーズ初搭載のバグモード

本作最大の目玉は、シリーズで初めて実装されたバグモードです。

プレイヤーはアラクニド（バグ）側として戦いに臨み、敵の視点から戦場を体験できます。

敵の動きや戦術を肌で感じることで、機動歩兵側とはまったく異なる新鮮なゲームプレイが楽しめます。

オフラインプレイ対応と高品質FMV

本作はオフラインプレイに対応しており、インターネット接続がない環境でも機動歩兵として存分に活躍できます。

高品質のFMV（フルモーションビデオ）も収録されており、ジョニー・リコ将軍自身からのメッセージも含まれています。

日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）の表示に対応しており、幅広いユーザーが楽しめる仕様です。

本作では、レトロFPS特有の臨場感あふれる戦闘を通じて、スターシップ・トゥルーパーズの世界観に深く没入できます。

バグモードではアラクニド側の視点から戦場を体験でき、機動歩兵プレイとは一味違う新鮮な攻略が楽しめます。

オフラインプレイ対応により、場所や通信環境を選ばず機動歩兵としての戦いを堪能できます。

スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！

の紹介でした。

よくある質問

Q. 対応プラットフォームと発売日はいつですか？

A. PC（Steam）版は2026年3月17日に発売中です。PlayStation 5およびNintendo Switch 2にも対応しています。

Q. バグモードとはどのような内容ですか？

A. バグモードはシリーズ初搭載のモードで、プレイヤーがアラクニド（バグ）側として戦闘を体験できます。

敵の視点から戦場を知ることで、機動歩兵プレイとは異なる新しいゲームプレイが楽しめます。

Q. オフラインでもプレイできますか？

A. オフラインプレイに対応しています。

インターネット接続がない環境でも、シングルプレイヤーキャンペーンを含む本編コンテンツをフルに楽しめます。

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