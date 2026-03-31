南アルプスに開業！デベロップ「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」

記事ポイント 山梨県南アルプス市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日に開業予定白根ICから車で約5分の好立地で、ビジネスにも観光にも便利災害時には「レスキューホテル」として被災地へ移設できるフェーズフリーのホテル 山梨県南アルプス市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日に開業予定白根ICから車で約5分の好立地で、ビジネスにも観光にも便利災害時には「レスキューホテル」として被災地へ移設できるフェーズフリーのホテル

山梨県南アルプス市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日（土）に開業予定です。

中部横断自動車道「白根IC」から車で約5分という好立地で、ビジネスから観光まで幅広く活用できます。

有事の際には客室ごと被災地へ移設できる「レスキューホテル」としての役割も担っています。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」

施設名：HOTEL R9 The Yard 南アルプス施設場所：山梨県南アルプス市桃園593-2オープン日：2026年4月25日（土）予定予約受付開始日：2026年4月17日（金）15：00予定アクセス：【車】中部横断自動車道「白根IC」より車で約5分、「南アルプスIC」より車で約10分／【電車】JR身延線「東花輪駅」よりタクシーで約15分駐車場：あり（無料・普通車／軽自動車42台）客室数：40室（ダブルルーム36室／ツインルーム4室）料金：ダブルルーム 1名6,200円／泊〜・2名8,700円／泊〜、ツインルーム 1名6,200円／泊〜・2名9,700円／泊〜

デベロップが運営する「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、建築用コンテナモジュールを活用した独立客室型のコンテナホテルです。

「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」は、R9 HOTELS GROUPとして全国140店舗目、シリーズとしては132店舗目の出店となります。

各客室は隣室と壁を接しない独立構造で、静粛性とプライバシー性に優れた設計です。

13m²の室内には良質なベッド、ゆったり使えるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機などが備わっています。

客室タイプはダブルルーム36室とツインルーム4室の全40室で、シンプルながら高い快適性を実現しています。

白根ICから車で約5分の好立地

山梨県内で3店舗目の出店となる当ホテルは、中部横断自動車道「白根IC」より車で約5分、「南アルプスIC」より車で約10分の場所に位置します。

車で10分圏内には「櫛形工業団地」をはじめとする工業団地や工場が多数集積しており、出張などビジネスでの利用に最適です。

徒歩圏内にはコンビニエンスストアやドラッグストアがあり、車で約5分の距離には商業施設「南アルプスガーデン」も立地しています。

周辺には日帰り温泉やゴルフ場があるほか、「伊奈ヶ湖」「ハイジの村」「山梨県立美術館」などへのアクセスも良好です。

週末にはホテルを拠点としてレジャーや観光も楽しめます。

無料駐車場は普通車・軽自動車42台分を完備しており、連泊や長期滞在でも快適に過ごせる環境が整っています。

災害時に駆けつける「レスキューホテル」

HOTEL R9 The Yardシリーズは、有事の際に客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等として活用できる「レスキューホテル」としての役割を担っています。

「レスキューホテル」は日常時と非常時のどちらにおいても役立つ施設として「フェーズフリー認証」の取得施設です。

「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」は、山梨中央店および甲府店との連携体制を構築し、平時は宿泊施設として、有事には関東甲信エリアを中心とした防災拠点として機能することを目指しています。

ICから車で約5分の好アクセスに加え、1台1客室の独立構造による高い静粛性と快適性を備えています。

ビジネス出張から観光・レジャーまで幅広いシーンで活用できます。

災害時には被災地へ駆けつける防災拠点としての機能も兼ね備えた、地域に根ざしたコンテナホテルです。

HOTEL R9 The Yard 南アルプスの紹介でした。

よくある質問

Q. HOTEL R9 The Yard 南アルプスの予約はいつから受付開始ですか？

A. 2026年4月17日（金）15：00より予約受付が開始される予定です。

Q. 駐車場はありますか？

A. 無料駐車場があり、普通車・軽自動車42台分を利用できます。

Q. 「レスキューホテル」とは何ですか？

A. 災害など有事の際に、客室をすみやかに被災地へ移設して避難施設等として活用できる仕組みです。

「フェーズフリー認証」を取得しており、日常時は通常のホテルとして、非常時には防災拠点として機能します。

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