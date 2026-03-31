的中王優勝者も鑑定！メディア工房「お試し占い鑑定」イベント開催

記事ポイント ダイバーシティ東京 プラザで2026年3月25日〜29日にお試し占い鑑定イベントを開催花凜・JUNO・mukulu・Enaなど、TV・雑誌で話題の実力派占い師が日替わりで登場恋愛・仕事・人間関係・金運まで幅広い悩みに対応し、平日2名・土日3名体制で鑑定 ダイバーシティ東京 プラザで2026年3月25日〜29日にお試し占い鑑定イベントを開催花凜・JUNO・mukulu・Enaなど、TV・雑誌で話題の実力派占い師が日替わりで登場恋愛・仕事・人間関係・金運まで幅広い悩みに対応し、平日2名・土日3名体制で鑑定

メディア工房が、2026年3月25日から3月29日までの5日間、ダイバーシティ東京 プラザにて期間限定の占いイベント「お試し占い鑑定」を開催しました。

TVや雑誌で「当たる」と評判の実力派占い師たちが日替わりで登場し、恋愛・仕事・人間関係・金運といったさまざまな悩みに答えるイベントです。

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メディア工房「お試し占い鑑定」イベント

開催期間：2026年3月25日（水）〜3月29日（日）開催時間：11:00〜18:00開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ（5階ABC-MART GRAND STAGE前）

「お試し占い鑑定」は、メディア工房が主催する期間限定の占い鑑定イベントです。

TVや雑誌で話題の実力派占い師たちが日替わりで登場し、恋愛・仕事・人間関係・金運などさまざまなジャンルの悩みに対応しています。

占い師は日によって異なり、平日は2名、土日は3名体制で鑑定を行う構成となっています。

出演占い師の紹介

花凜（キセキの鑑定士）は、東京・港区表参道で占いサロンを主宰する姓名鑑定士・スピリチュアルセラピストです。

フジテレビ「金曜日のキセキ」をはじめ多くのメディアで活躍しており、恋愛リアリティー番組「スキビチュ」の特別ナビゲーターも務めています。

JUNO（愛の伝道師）は、鑑定歴30年以上を誇る実力派占い師です。

「アウト×デラックス」「金曜日のスマイルたちへ」「櫻井・有吉 THE夜会」など数多くのTV番組への出演実績があります。

mukulu（天使の声を聞く占い師）は、TV番組「的中王2025」で優勝を果たした実力の持ち主です。

SATORI電話占いで月間No.1を獲得し殿堂入り占い師に選出されており、守護天使からのメッセージを受け取って相談者の「深層の願い」を読み解く的中力が特徴となっています。

Ena（霊感お姉さん）は、初代恵比寿マスカッツの川村えなとして活動していた元タレントです。

小さい頃から霊感を持ち、オンライン占いで1位の実績を誇る恋愛のスペシャリストとなっています。

TVや雑誌で話題の実力派占い師たちによる鑑定を気軽に体験できるイベントです。

恋愛・仕事・人間関係・金運まで幅広い悩みに対応しています。

的中王2025優勝者を含む個性豊かな占い師のラインナップが大きな魅力です。

メディア工房「お試し占い鑑定」イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. 「お試し占い鑑定」イベントの開催場所と期間は？

A. 2026年3月25日（水）から3月29日（日）までの5日間、ダイバーシティ東京 プラザの5階ABC-MART GRAND STAGE前で開催されました。

Q. どのような占い師が出演していますか？

A. 花凜、JUNO、mukulu、Enaなど、TVや雑誌で活躍する実力派占い師が日替わりで登場しています。

Q. 占い師は毎日同じですか？

A. 占い師は日によって異なり、平日は2名、土日は3名体制で鑑定を行っています。

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