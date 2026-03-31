ドナルド・トランプ米国大統領は30日（現地時間）、イランとの交渉妥結が不発に終わった場合、イランの発電所や油田、カーグ島などの中核インフラを「完全に破壊する」と事実上の最後通牒を突きつけた。前日（29日）まで「交渉は順調だ」と早期妥結を示唆していたトランプ大統領は、イラン側が交渉自体を公に否定したことを受けてわずか一日にして超強硬メッセージを出した。

トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア（SNS）「トゥルース・ソーシャル」を更新し、「米国は新しく、より合理的な政権と軍事作戦終結のための真剣な議論を行っている」とし、「合意がまもなくなされず、ホルムズ海峡が直ちに商業用に開放されないならば、我々が手をつけていなかった発電所・油田・カーグ島、そして淡水化施設まで完全に爆破し、破壊する」と明らかにした。

トランプ大統領はまた、「これによりイランでの素晴らしい滞在を締めくくることができる」と武力による終結の可能性を明確にした。「イランが虐殺し殺害した我々の数多くの軍人と人々に対する報復になるだろう」と付け加えながらだ。

該当の内容は、以前の発言よりも強度が増している。トランプ大統領は29日、フィナンシャル・タイムズ（FT）とのインタビューで「イランの石油を手に入れたい」とし、「カーグ島を占領するかもしれないし、しないかもしれない。何の防御も持っていないため、非常に簡単に占領できるだろう」と語っていた。特定の地域を占領するという構想が、一日で核心インフラに対する破壊へと進んだ。

◇トランプ氏、イランの発電所・油田・カーグ島・淡水施設まで爆破警告

続いてトランプ大統領は、ホワイトハウスに復帰する専用機で「イランと極めて順調に交渉している」とし、「かなり早期に合意に至ると考えている」と述べた。米国がイランに伝えた15の要求事項に関連し、「彼らは大部分を受け入れた」とも主張した。

しかし、トランプ大統領が交渉相手としていたイラン国会議長、モハマド・バーゲル・カリバフ氏は「我々の兵士は米軍が地上に到着するのを待ち、彼らの命を焼き尽くすつもりだ」と抗戦の意志を明らかにした。現在、イランのバシジ民兵隊は「12歳以上」を条件に掲げて隊員を募集中だ。子供まで動員するという意味だ。

トランプ大統領がSNSに投稿する数時間前、イランはパキスタンが主催する終戦交渉についても一線を引いた。イラン外務省のイスマイル・バガイ報道官は30日、「何よりも明確にすべき点は、これまで米国と直接交渉したことがないということだ」とし、「現在取り沙汰されている内容は、仲介人を通じて伝えられた米国の交渉意思に過ぎない」と一蹴した。

一部では、水準を高めていく両者の発言の応酬について、交渉をめぐる主導権争いに起因しているとの見方もある。これに先立ちパキスタンは、サウジアラビア、トルコ（テュルキエ）、エジプトとの4カ国外相会議の後、「交渉の円滑な進行を助けるよう、イランと米国の双方が信頼を表明したことをうれしく思う」との立場を明らかにしていた。

イランはこの日もクウェートやサウジアラビアなど湾岸諸国の海水淡水化施設などを攻撃した。28日にイスラエルへミサイル2発を発射して参戦した親イラン派のイエメン・フーシ派武装組織は、この日も紅海沿岸のイスラエル南部都市エイラートにドローン2機を飛ばして攻撃を加えた。イラン軍はまた、米国とイスラエルの司令官級の軍人や政治家の宿舎を「合法的な標的」に指定した。

イスラエルはレバノンの親イラン派武装組織ヒズボラを狙った攻撃を続けている。イスラエル議会はこの日、2026年度予算案を可決し、国防予算だけで300億シェケル（約1兆5100億円）以上増額した。