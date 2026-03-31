プリキュア初スピンオフコラボ！ バンダイ「ぷちきゅあっち」

記事ポイント プリキュア初スピンオフアニメ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年の記念コラボ商品が登場30以上のぷちきゅあキャラクターをお世話でき、アニメをイメージしたミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）、2026年5月14日まで予約受付中 プリキュア初スピンオフアニメ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年の記念コラボ商品が登場30以上のぷちきゅあキャラクターをお世話でき、アニメをイメージしたミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）、2026年5月14日まで予約受付中

プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎えるたまごっちのコラボ商品「ぷちきゅあっち」が登場します。

お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上を収録し、アニメをイメージしたミニゲームも楽しめる充実の内容です。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年5月14日まで予約受付中です。

バンダイ「ぷちきゅあっち」

商品名：ぷちきゅあっち きゅあ〜なぱすてるぴんく／きゅあ〜なぱすてるいえろー価格：各5,500円（税込）※送料・手数料別途予約期間：2026年3月19日（木）18時30分〜2026年5月14日（木）23時予定商品お届け：2026年10月予定対象年齢：15才以上販売：プレミアムバンダイ限定

ぷちきゅあっちの特徴

2025年に配信がスタートし、2年目を迎えるプリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎えるたまごっちのコラボ商品が「ぷちきゅあっち」です。

本商品のカラーは、ぷちきゅあをイメージした「きゅあ〜なぱすてるぴんく」と「きゅあ〜なぱすてるいえろー」の2色展開となっています。

お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上を収録し、大好きなごはんやおやつをあげながらキャラクターを育てられます。

「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」のアニメをイメージしたミニゲームも用意されており、お世話をしないとぷちきゅあマシンの」きゅあ〜」が下がってしまうぷちきゅあらしい演出も盛り込まれています。

さらに、たまごっちたちも遊びにやってきて、「ぷちきゅあがころんだ！

」や「こっぺさまトランポリン」など、ぷちきゅあと一緒に楽しめるミニゲームも搭載しています。

Tamagotchi nano colorfulとは

本商品が採用する「Tamagotchi nano colorful」は、カラー液晶と充電機能を備えた新世代のTamagotchi nanoシリーズです。

全長約4cmの手のひらサイズで、キャラクターをより美しくかわいく表現できる仕様となっています。

充電機能の搭載により、より長く遊び続けられます。

本体サイズはH約40mm×W約30mm×D約25mmで、セット内容はTamagotchi nano colorful本体1個と充電ケーブル1本です。

プレミアムバンダイにて2026年3月19日（木）18時30分より予約受付を開始し、2026年5月14日（木）23時まで予約を受け付けています。

ぷちきゅあっちは、30以上のキャラクターをお世話しながらアニメの世界観をまるごと手元で体験できる商品です。

たまごっちとのコラボミニゲームも搭載しており、ぷちきゅあファンもたまごっちファンもどちらも楽しめる内容となっています。

カラー液晶・充電式のTamagotchi nano colorfulで、ぷちきゅあの世界をより美しく表現しています。

ぷちきゅあっちの紹介でした。

よくある質問

Q. ぷちきゅあっちの価格と予約期間はいつまでですか？

A. 各5,500円（税込）で、プレミアムバンダイにて2026年5月14日（木）23時まで予約受付中です。

商品のお届けは2026年10月を予定しています。

Q. 遊べるぷちきゅあのキャラクターは何人いますか？

A. お世話できるぷちきゅあのキャラクターは30以上収録されています。

ごはんやおやつのお世話のほか、アニメをイメージしたミニゲームでも遊べます。

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