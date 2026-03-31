30日、中東戦争の戦火が拡大し、ウォン・ドル相場は夜間取引で一時1520ウォン台を上回った。2009年の世界金融危機以降で初めてだ。この日、韓国総合株価指数（KOSPI）も取引時間中に5％以上急落した。インフレーション（物価上昇）と金融引き締めへの懸念が強まったためだ。

この日のウォン・ドル相場は、日中取引（午後3時30分）で前営業日より6.8ウォン上昇（ウォン安）した1515.7ウォンで取引を終えた。その後、夜間取引で上昇幅が拡大した。同日午後4時43分には1521.1ウォンまで上昇した。為替相場が取引時間中に1520ウォン台を超えたのは、2009年3月以降で約17年ぶりとなる。

外国人投資家が韓国株を大幅に売り越し、ウォン安を招いている。この日KOSPIは、個人と機関の純買いにもかかわらず、前日比2.97％下落した5277.3で取引を終えた。

変動を拡大させた要因は、拡戦懸念だ。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）によると、韓国時間30日午後3時30分時点で、米国の西テキサス産原油（WTI・5月物）は1バレル＝100.61ドルと再び100ドル台に上昇した。同時刻、ブレント原油（5月物先物）は1バレル＝115.04ドルとなり、今月に入って58.7％急伸した。

2022年のロシア・ウクライナ戦争当時の金融引き締めの悪夢が再現される可能性も高まった。当時、原油と穀物価格が急騰すると、米連邦準備制度（Fed）は物価抑制のため金融引き締めを加速した。2022年初めに年0.25％だった政策金利は、同年末には年4.5％まで引き上げられた。同年、1191.8ウォンで始まったウォン・ドル相場は、急速なドル高を受けて9月末には1439.9ウォンまで約250ウォン上昇した。