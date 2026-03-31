オープン記念セール実施中！ つるやゴルフ「覚王山店」

記事ポイント つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンオープン記念セールは4月5日まで実施中・有名ブランド商品が多数特価ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域最大級の品揃え つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンオープン記念セールは4月5日まで実施中・有名ブランド商品が多数特価ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域最大級の品揃え

つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンしました。

オープン記念セールは2026年4月5日まで実施中で、キャロウェイやテーラーメイドなど人気ブランドのゴルフ用品が特価で揃っています。

ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域最大級の店舗で、初心者から経験者まで幅広く利用できます。

つるやゴルフ「覚王山店」

オープン日：2026年3月26日（木）オープンセール期間：2026年3月26日〜4月5日営業時間（オープンセール中）：10:00〜20:00電話番号：052-559-1177専用駐車場：21台完備

つるやゴルフ覚王山店は、最新ギア・有名ブランドウェア・シューズ・グッズを豊富に揃えた地域最大級のゴルフ用品店です。

ゴルフ工房・試打室・測定器を完備しており、購入前の試打やクラブのフィッティングにも対応しています。

初心者から経験豊富なゴルファーまで幅広く対応できる充実のサービス体制が整っています。

オープン記念セールの注目商品

オープン記念セールでは、キャロウェイのEPIC SPEEDドライバーが19,900円（税込）で提供されています。

キャロウェイのAi-SMOKEドライバーが27,900円、テーラーメイドのQi10ドライバーが34,900円です。

テーラーメイドQi10のフェアウェイウッドが19,900円、PINGのi525アイアン5本セットが59,900円で揃っています。

ODYSSEYの21DFXパターが9,900円、プーマのスパイクレスシューズが4,990円から7,990円で購入できます。

PING・プーマのキャディバッグ各種が12,900円、有名ブランドウェア各種が最大半額など、幅広いカテゴリの商品が特価対象です。

レディース用商品も数多く取り揃えており、女性ゴルファーも楽しめる品揃えとなっています。

期間限定特典（3月26日〜29日）

2026年3月26日から3月29日の4日間限定で、全品対象のdポイント10倍キャンペーンが実施されました。

同期間中、10,000円（税込）以上のお買い上げで各日先着50名に有名ブランドボール2球がプレゼントされます。

つるやゴルフのポイントサービス「つるやポイント」との同時積算にも対応しており、購入のたびにポイントが貯まる仕組みとなっています。

つるやゴルフ覚王山店は、工房・試打室・測定器を完備した地域最大級のゴルフ専門店です。

オープン記念セールは2026年4月5日まで続いており、キャロウェイやテーラーメイドをはじめとする人気ブランドが特価で揃っています。

初心者から経験者まで幅広く対応しており、クラブ選びからメンテナンスまでゴルフライフを全面的にサポートしています。

つるやゴルフ覚王山店の紹介でした。

よくある質問

Q. つるやゴルフ覚王山店のオープン記念セールはいつまで実施していますか？

A. オープン記念セールは2026年3月26日から4月5日まで実施しています。

期間中は幅広いゴルフ用品が特価で購入できます。

Q. つるやゴルフ覚王山店にはどのような設備がありますか？

A. ゴルフ工房・試打室・測定器を完備しています。

専用駐車場も21台完備しており、車でのアクセスにも対応しています。

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