ザックザク食感にリニューアル！ ブルボン「ガチじゃが」
記事ポイントブルボン「ガチじゃが」がよりザックザクの噛み心地にリニューアル厚めの生地にパワフルなフレーバーを合わせたおつまみにもぴったりの仕上がり「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品を全国で展開
ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」がリニューアルして登場しています。
独自技術による網目状加工と厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を実現した仕様です。
「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品が全国で販売されています。
ブルボン「ガチじゃが」
内容量：98g発売日：2026年3月24日（火）販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月
「ガチじゃが」は、ブルボン独自の技術で網目状に加工したハードポテトチップスです。
今回のリニューアルでは、厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様となっています。
食べ応えのある生地に負けないパワフルなフレーバーとポテトの風味を持ち、おつまみにもぴったりの一品です。
ガチじゃがコク旨コンソメ味
野菜やスパイス、チキンエキス等をブレンドし、コクとうま味のあるコンソメ味に仕上げています。
「ガチじゃが」の定番フレーバーとなっています。
ガチじゃが香ばしにんにく味
隠し味に醤油としょうがの味わいをプラスし、こってりとしたパンチのあるにんにく味です。
ガツンとした風味で、おつまみとしても楽しめます。
独自の網目状加工による食べ応えのある食感が「ガチじゃが」の最大の魅力です。
リニューアルによって、さらにザックザクとした噛み心地が楽しめます。
定番のコンソメ味とパンチのあるにんにく味の2品で、おつまみシーンにも対応しています。
ブルボン「ガチじゃが」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「ガチじゃが」のリニューアルで何が変わりましたか？
A. 厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様になっています。
Q. 「ガチじゃが」はどこで購入できますか？
A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで全国販売されています。
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