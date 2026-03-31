記事ポイント ブルボン「ガチじゃが」がよりザックザクの噛み心地にリニューアル厚めの生地にパワフルなフレーバーを合わせたおつまみにもぴったりの仕上がり「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品を全国で展開 ブルボン「ガチじゃが」がよりザックザクの噛み心地にリニューアル厚めの生地にパワフルなフレーバーを合わせたおつまみにもぴったりの仕上がり「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品を全国で展開

ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」がリニューアルして登場しています。

独自技術による網目状加工と厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を実現した仕様です。

「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品が全国で販売されています。

ブルボン「ガチじゃが」

内容量：98g発売日：2026年3月24日（火）販売チャネル：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

「ガチじゃが」は、ブルボン独自の技術で網目状に加工したハードポテトチップスです。

今回のリニューアルでは、厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様となっています。

食べ応えのある生地に負けないパワフルなフレーバーとポテトの風味を持ち、おつまみにもぴったりの一品です。

ガチじゃがコク旨コンソメ味

野菜やスパイス、チキンエキス等をブレンドし、コクとうま味のあるコンソメ味に仕上げています。

「ガチじゃが」の定番フレーバーとなっています。

ガチじゃが香ばしにんにく味

隠し味に醤油としょうがの味わいをプラスし、こってりとしたパンチのあるにんにく味です。

ガツンとした風味で、おつまみとしても楽しめます。

独自の網目状加工による食べ応えのある食感が「ガチじゃが」の最大の魅力です。

リニューアルによって、さらにザックザクとした噛み心地が楽しめます。

定番のコンソメ味とパンチのあるにんにく味の2品で、おつまみシーンにも対応しています。

ブルボン「ガチじゃが」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ガチじゃが」のリニューアルで何が変わりましたか？

A. 厚めの生地ベースはそのままに、よりザックザクとした噛み心地を感じられる仕様になっています。

Q. 「ガチじゃが」はどこで購入できますか？

A. コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで全国販売されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ザックザク食感にリニューアル！ ブルボン「ガチじゃが」 appeared first on Dtimes.