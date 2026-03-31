終盤にウンダブが決勝弾！…ドイツ代表が追いつかれるも接戦制す ガーナ代表は日本代表戦から4連敗
国際親善試合が30日に行われ、ドイツ代表とガーナ代表が対戦した。
ドイツはFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループAを5勝1敗の首位で通過し、本大会出場を確定。27日に行われたスイス代表との国際親善試合でもフロリアン・ヴィルツが2G2Aの活躍を披露し、4−3で激戦を制した。
対するガーナ代表は、FIFAワールドカップ2026アフリカ予選以降は、昨年11月の日本代表戦から数えて3連敗を喫していた。
FIFAワールドカップ2026に出場する両チームによる試合は、立ち上がりからドイツが立て続けにチャンスを作る展開となる。だが、最後に決めきることができず、肝心のゴールを奪うことができない。対する
スコアレスのまま迎えた前半アディショナルタイム3分、ドイツはPKを獲得。カイ・ハヴァーツがこれを沈め、遂にドイツが先制する。前半はドイツの1点リードで終えた。
後半もドイツが主導権を握り続けるなか、ガーナは56分にアクシデントが発生。コジョ・ペプラ・オポンが負傷により交代を余儀なくされ、デリク・ルカッセンが途中出場する。
すると70分、自陣でのビルドアップから敵陣深くでデリック・ケーンがボールを持つと、そのままカットインして折り返しのパスを送り、アブドゥル・ファタウ・イサハクが合わせてシュート。これがゴール右に吸い込まれ、ガーナが同点に追いついた。
しかし88分、ドイツが再びリードを奪う。ジョシュア・キミッヒの縦パスをレン・ゴレツカがフリックし、ボックス内でレロイ・サネが頭で落とすと、最後はデニズ・ウンダヴがゴールに押し込んだ。
試合はこのまま終了し、ドイツが2−1でガーナに勝利した。なお、これでドイツは7連勝、一方のガーナは4連敗となった。
【スコア】
ドイツ代表 2−1 ガーナ代表
【得点者】
1−0 45＋3分 カイ・ハヴァーツ（PK／ドイツ代表）
1−1 70分 アブドゥル・ファタウ・イサハク（ガーナ代表）
2−1 88分 デニス・ウンダブ（ドイツ代表）
ドイツはFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループAを5勝1敗の首位で通過し、本大会出場を確定。27日に行われたスイス代表との国際親善試合でもフロリアン・ヴィルツが2G2Aの活躍を披露し、4−3で激戦を制した。
対するガーナ代表は、FIFAワールドカップ2026アフリカ予選以降は、昨年11月の日本代表戦から数えて3連敗を喫していた。
スコアレスのまま迎えた前半アディショナルタイム3分、ドイツはPKを獲得。カイ・ハヴァーツがこれを沈め、遂にドイツが先制する。前半はドイツの1点リードで終えた。
後半もドイツが主導権を握り続けるなか、ガーナは56分にアクシデントが発生。コジョ・ペプラ・オポンが負傷により交代を余儀なくされ、デリク・ルカッセンが途中出場する。
すると70分、自陣でのビルドアップから敵陣深くでデリック・ケーンがボールを持つと、そのままカットインして折り返しのパスを送り、アブドゥル・ファタウ・イサハクが合わせてシュート。これがゴール右に吸い込まれ、ガーナが同点に追いついた。
しかし88分、ドイツが再びリードを奪う。ジョシュア・キミッヒの縦パスをレン・ゴレツカがフリックし、ボックス内でレロイ・サネが頭で落とすと、最後はデニズ・ウンダヴがゴールに押し込んだ。
試合はこのまま終了し、ドイツが2−1でガーナに勝利した。なお、これでドイツは7連勝、一方のガーナは4連敗となった。
【スコア】
ドイツ代表 2−1 ガーナ代表
【得点者】
1−0 45＋3分 カイ・ハヴァーツ（PK／ドイツ代表）
1−1 70分 アブドゥル・ファタウ・イサハク（ガーナ代表）
2−1 88分 デニス・ウンダブ（ドイツ代表）
復調はもうすぐ🔜— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月30日
🇩🇪GKの逆にPKを沈めたハヴァーツ
ドイツが前半ATに均衡を破る！
🌍国際親善試合
🆚ドイツ×ガーナ
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躍動する才能— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月30日
🇩🇪18歳のカールがキレッキレのドリブル
ドイツの若き至宝がテクニックで魅せる✨
🌍国際親善試合
🆚ドイツ×ガーナ
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爆発的な突破力💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月30日
🇬🇭ケーンが左サイドを切り裂き
折り返しをファタウが流し込み同点✅
🌍国際親善試合
🆚ドイツ×ガーナ
📱#DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/2R6MvbHOUE
爆発的な突破力💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2026年3月30日
🇬🇭ケーンが左サイドを切り裂き
折り返しをファタウが流し込み同点✅
🌍国際親善試合
🆚ドイツ×ガーナ
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