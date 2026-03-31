織田裕二が「俺は納得できないな」と渋い表情で…伝説のラブストーリー「賛否両論の結末」

『東京ラブストーリー』をはじめ、数々の名作ドラマを手掛けてきた脚本家・坂元裕二。当時フジテレビドラマ制作部に所属し、坂元を見出した演出家が永山耕三氏だ。永山氏がドラマの内幕を明かす。

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視聴者を激怒させた「さとみのおでん」

登場人物たちの運命を左右する「交差点」。見落としがちだが第5話、群馬県の水上温泉へ旅行に行くエピソードで、カンチとリカがテネシーワルツを踊るあのシーンでも、交差点の演出が施されている。

「あの日、運よく旅館の前に50センチ積もっていた雪を、スタッフが一生懸命に除雪して踏み固めて「交差点」のかたちを作り上げたんです。

物語の軸、4人の関係性は、さとみと三上が付き合い、リカとカンチが付き合って4人で旅行する5話の前半までにあらかた固まっている。つまり5話以降は、関係が揺れ動くのを描いているだけなんです。僕たちは三上とさとみ、カンチの関係性が1話ごとにひっくりかえる展開を「パタパタ」と呼んでいました。

リカを「美しい敗者」にするために、対照的なさとみの揺れ動く気持ちを強調することを狙って演出してはいましたが、さとみの「嫌われぶり」は想像以上でした」（永山氏）

視聴者のさとみに対する嫌悪感を決定的にしたのが、第9話の「おでん女」のエピソードだ。リカのもとに駆けつけようとするカンチの家に、さとみが手作りの「おでん」の鍋を抱えて現れ、カンチを引き止める―。

前回触れたとおり、『東京ラブストーリー』は深夜に及ぶナイトロケが多かった。その現場では、テントを張って夜食が振る舞われた。ある寒い夜に、代々木公園で供されたのが、おでんだった。

「9話の台本を作る数日前に、深夜食におでんが振る舞われた。食べながら坂元と『おでんって、ありだよね』という話になって……誰でも馴染みのある食べ物だけど、家で作るには、ちょっと手間がかかる。ビーフシチューと迷ったんだけど、リカの「洋」のイメージと対照的な、さとみの「和」のイメージから、おでんにしたんです」（永山氏）

効果はテキメン。リカとカンチの恋路を邪魔するか弱い女・さとみの「おでん」は、いまなら「炎上」や「バズ」といわれたであろう空前の反響を生み出す。さとみを演じた有森の事務所にはカミソリ入りの封筒が届く騒ぎになった。その後の有森は女優として人気を得る一方で、「おでん女」のイメージの呪縛に長く苦しめられることになった。

子供たちに見守られた「結末」の撮影

そんな社会現象を巻き起こしながら、誰もが気を揉むカンチとリカの「結末」を描く最終回は、カンチの故郷という設定の愛媛で実際に撮影された。

「リカが、カンチへの「バイバイ」という別れの言葉を書いたハンカチを結びつけたのは、梅津寺駅。場所は愛媛県松山市です。カンチの母校の小学校は県中央部にある久万高原町の中学校を使わせてもらった。だから、最終回の舞台はあくまで愛媛のどこかにある架空の街なんですよ。

小学校の柱に彫られた「永尾完治」の名前の隣に、リカが「赤名リカ」と刻む。これは実際の校舎の柱に本当に彫っているんです。最初は美術の加工で済まそうと思っていたんですけれど、学校側が『彫ってもいいですよ』と言ってくださって。撮影時は学校の授業中。先生に『せっかくの機会なので、生徒を見学させてもいいですか』と頼まれ、一学年が1限ずつかわりばんこに見学し、撮影の様子はずっと子供たちに見守られていました」（永山氏）

坂元の脚本は、常にギリギリだった。

「脚本は2日遅れくらいの状態で、最終回のロケ当日になっても、まだ完成していませんでした。坂元を差し入れの大量のユンケルとともに新宿のヒルトンホテルに残し、スタッフたちは現地に飛んだんです。坂元から、ファックスでペライチ（用紙1枚ずつ）で送られてくる原稿を待ちながら、ロケを進めたわけです」

「俺は納得できない」とこぼした織田裕二

撮影が始まる頃になって、スタッフがざわつき出した。「カンチとリカはくっつかないんですか？」「くっつかないとマズくないですか？」。坂元が送ってきたのは、二人が別々の道を歩むという「結末」だった。

視聴者も、それを予感していたようだ。最終回までに「リカを不幸せにするな！」という反響がふくれあがり、投書は300通を超えた。

カンチ役の織田裕二も、最終回間際になって「カンチとリカが別れるって、本当に？」と訊ねてきた。永山氏が「そうだよ」と答えると「俺は納得できないな……」と渋い表情を見せた。

「ドラマの放送後もずっと織田さんは納得が行かずに、最終回を見ていなかったそうです」（永山氏）

さとみと結ばれたカンチに向かってリカが「カンチ！」と声をかけ、笑顔で手を振って去っていくラストシーン。二人は広場のタイル敷きの「交差点」で向かいあい、そして別れた。そんな印象的な演出で物語は幕を閉じる。

最終回の平均視聴率は32・3％という、驚異的な数字を残した。一躍人気作家となった坂元、プロデューサーの大多亮と永山氏をはじめとした若き制作陣、そして売り出し中だった俳優陣は、次回作を期待される立場となった。

翌'92年、永山・大多コンビは、鈴木保奈美・江口洋介とともに再びメガヒット作を世に送り出す―。

「ヤングシナリオ大賞の第一回受賞者の坂元は、荒削りな天才という印象だった。対して翌'88年の受賞作は、もう最初からこのままドラマにできる、と思わせるほどの高い完成度でした」（永山氏）

その受賞者こそが、『愛という名のもとに』を手掛けることになる野島伸司だった。

取材・文／伊藤達也（ライター・編集者）

永山耕三（ながやま・こうぞう）／'56年、東京都生まれ。大学卒業後フジテレビに入社。NY勤務を経て、『東京ラブストーリー』『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』など数々のドラマを手掛ける。映画『東京フレンズ The Movie』『バックダンサーズ！』（ともに'06年）では監督を務めた

「週刊現代」2026年3月30日号より

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