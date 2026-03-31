日本が会議を1回している間に、中国は10回の試作と失敗を繰り返す…「人型ロボット」で世界をリードする中国に日本が敗北する理由

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実装する「現場」が足りない

企業は生き残るために、さらに技術を磨かざるを得ない。国家が手を引く頃には、強靭な企業だけが残ることになる。

裏を返せば、補助金が出ている期間こそが勝負だ。その限られた時間の中で、いかに速く開発を進められるか。もたもたしている暇はないからこそ、技術もそれに合わせて進歩しているという。

AI教育プラットフォーム「Anytutor．A鄯」のCEO・王士銘氏が解説する。

「競争に乗り遅れた企業はすぐに淘汰される。だからこそ、あらゆる製造ラインにフィードバックの仕組みが組み込まれ、常に効率化が追求されています。

部品の製造現場には、AIによる画像認識システムが組み込まれていて、不具合を検知したら即座に設計システムへ知らせます。すると、翌日には改善されたものが現場に戻ってくる。日本では失敗を恐れる空気がありますが、中国はまったく逆です。日本が会議を1回している間に、中国は10回の試作と失敗を繰り返している。

この超高速サイクルこそが、中国の技術を急速に進化させている正体なのです」

「抑制なき実験場」の成果

政策・組織・技術が一体となった「抑制なき実験場」―それが今度は人型ロボット開発、「フィジカルAI」と呼ばれる分野に注ぎ込まれている。その成果こそが、春節の舞台を席巻したあの光景だ。王氏が続ける。

「中国が人型ロボットでここまで速く進化できた最大の理由は、EVで培った技術をそのまま転用できたからです。モーター、電池、センサ……これらはロボットにも使える部品ばかりです。自動運転で蓄積してきた視覚認識や空間モデリング、動的な障害物の予測といったデータも、ロボットの知能化にそのまま活かされています」

もちろん、こうした技術の進化が中国経済をすぐに上向かせるかといえば、話は別だ。人型ロボットがどれだけ高性能でも、実際に活躍できる現場がなければ意味がない。社会への実装という点では、フィジカルAIはまだ入り口に立ったばかり。前出の伊藤氏が解説する。

「EVには、ガソリン車を代替するというわかりやすいベンチマークがありました。社会にすでに実装されていたからこそ、適正なコストもスピードの基準も存在していた。

しかし人型ロボットが実際に社会の中で使われているシーンは、まだほとんど見当たらず、適正コストも開発スピードの物差しもはっきりしていません。春節の舞台などで披露されるロボットは、あくまで技術のデモンストレーションに過ぎないのです」

今「物理世界」を制御するAI技術で覇権を握りつつある中国に足りないのは、実装する「現場」だ。仮に実装するアイデアが技術に追いつくとしたら、中国の人型ロボットは世界を一変させてしまうに違いない。

「週刊現代」2026年3月30日号より

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