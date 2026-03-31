「豊島区では助成が出るのに新宿区はない！？」…肺がん予防「胸部CT検診」を実施している自治体を紹介！

精度の高い低線量CT検診を、安く、あるいは無料で受けられる自治体がある。一方、隣の区や市では対象外--そんな「がん検診の自治体格差」が全国に広がっている。国際ジャーナリスト・大家俊夫氏が、著書『寿命を縮めない「がん検診」の選び方』の取材をもとに、どこへ行けば受診できるのか、その具体的な方法を明らかにする。

前区長の時代から独自施策

「豊島区に住んでいれば助成を受けてCT検診が受けられるのに、隣の新宿区では対象外というのは、どうにも納得がいかない」

東京都新宿区在住の60代男性・Cさんは、散歩の途中に豊島区の掲示板でがん検診の案内を目にして、そうつぶやいた。

JR高田馬場駅から早稲田通りを早大方面に少し歩き、細い脇道を左折して神田川手前まで進むと、電柱の住所表示は新宿区から豊島区に変わる。Cさんが立ち止まった掲示板はその一帯にあり、肺がん検診の案内が貼り出されていた。

・胸部X線検査（毎年）

・胸部CT検査（偶数年齢の人）

豊島区のホームページにはこう記されている。

「肺がん検診として国が推奨しているのは胸部X線検査ですが、豊島区は胸部X線検査及び胸部CT検査を独自施策として行っています」

関係者によれば、高野之夫・前区長の肝いりで始まった取り組みだという。対象は40〜79歳で、費用は原則無料だ。

一方、Cさんが住む新宿区では低線量CT検診は実施されておらず、「胸部エックス線検査が900円」と案内されているのみだ。隣り合う区でこれほどの差がある。まさに「自治体によるがん検診格差」が歴然と存在しているといえる。

前の記事でも触れたとおり、低線量CT検診とは通常のCTより放射線量を抑えることで被曝リスクを低減しながら肺がんを早期に発見する検査法だ。米国の著名な腫瘍内科専門医でハワイ大学がんセンター長の上野直人医師が「がんを早期に発見することに優れ、肺がんによる死亡率を下げることが科学的に証明されている」と評価する検診である。

それほど優れた検診でありながら、厚生労働省のがん検診指針にはまだ盛り込まれていないため、会社の健康診断には原則含まれていない。受けるには、人間ドックを利用するか、独自に助成制度を設けている自治体を探すしかないのが現状だ。豊島区は、そうした先進的な取り組みを行う数少ない自治体の一つである。

日立市が元祖、2001年度から導入

自治体として全国に先駆けて低線量CT検診を導入したのが、茨城県日立市だ。2001年度から、住民を対象とした肺がんの対策型検診として実施している。

特筆すべきはその費用の安さだ。

50・55・60・65・70・75歳の節目年齢にあたる市民は、自己負担わずか1000円で受診できる。検診の実費は約1万円で、差額の約9000円を市が助成している。節目年齢以外の50歳以上の市民も、3500円の自己負担で受けられるのだ。

導入を決断する背景には、専門医からのこんな説明があったという。

「胸部レントゲンは正面一方向からの撮影のため、心臓や大きな血管の陰に隠れた部分は発見されにくい。レントゲンで見つかったときには、肺がんはすでに大きくなっている。それ以前の早期がんで発見するのは難しい」

市内では日立製作所・日立健康管理センタなど民間企業が職域検診で胸部CT検診を先行実施していたこともあり、医師会所属の呼吸器外科専門医からも強く後押しされた。市は議論を重ねた末、導入を決めた。

2001年度から2023年度までの23年間で延べ約6万4000人が受診。毎年10人前後の肺がんが発見されており、23年間の累計では約270人に上る。

成果は数字にも表れている。低線量CT検診を受診した日立市民の肺がん・気管支疾患に関する標準化死亡比を見ると、男性は2002〜06年、女性は2003〜07年のデータから、肺がんによる死亡率が「全国と比較して有意に低い」結果が出始めた。

「これらの結果は、低線量CT検診の成果ではないかと予想されている」（市健康づくり推進課）

標準化死亡比とは、年齢構成など人口構成の違いを調整したうえで、特定の地域や集団の死亡率が全国平均と比べて高いか低いかを示す指標だ。全国平均を「1」とし、1を上回れば死亡率が高く、下回れば低いことを意味する。

同課は、肺がんが全国統計でがん死亡数の部位別ランキングにおいて男性1位・女性2位、男女合計でも1位であることに触れ、「今後も肺がんの早期発見・早期治療を目指し、医師会・検診機関と連携して取り組んでいく」としている。

全国14％の自治体で導入

厚労省は、全国の約14％の市区町村で低線量CT検診が実施されていることを公表している。ただし、具体的な自治体名は明らかにしていない。取材で調べたところ、東京都品川区、神奈川県海老名市、奈良市などでも導入されていることがわかった。

海老名市の自己負担額は3300円。同市のホームページは「肺がんCT検診を受診しませんか？」と題し、次のように呼びかけている。

「肺がんは日本人のがん死亡数で第1位を占め、死亡率も高い。早期発見・早期治療が唯一の対策だ。しかし日本で広く行われている胸部X線検診には、早期がんの発見に限界がある。CT検診はまだ費用面で普及が進んでいないものの、早期発見に優れた方法だ。一般の方はもちろん、喫煙している（いた）方、交通量の多い環境で生活している方、アスベストが気になる方、肺がんをはじめとするがんが心配な方には、ぜひ受診を検討していただきたい」

奈良市の自己負担額は4000円。2025（令和7）年度の検診は2月に終了しており、次年度の日程や詳細については決まり次第、「しみんだより・ホームページ」等で案内するとしている。自治体の検診は年度をまたぐと内容や費用が変わる場合もあるため、受診前に各自治体への確認をお勧めする。

自費なら認定の施設・医師の下で受診を

欧米での普及を受け、日本でも低線量CT検診をめぐる動きが少しずつ始まっている。国立がん研究センターがん対策研究所は2025年4月、「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン（2025年度版）」において、重喫煙者に対する低線量CT検査を「推奨グレードA」と位置づけた。

「低線量CTは、複数のランダム化比較対照試験で死亡率の低下効果が示されており、対策型検診（国・自治体が実施）および任意型検診（人間ドックなど個人が受ける検診）における肺がん検診として推奨する」とし、対象年齢は50〜74歳、検診間隔は年1回が望ましいとしている。

ここでいう「重喫煙者」とは、喫煙指数（1日平均喫煙本数×喫煙年数）が600以上--目安として1日1箱×30年--の人を指す。現在も喫煙中の人に加え、禁煙後15年以内の人も対象に含まれる。

厚労省も2026年度から、重喫煙者を対象とした低線量CT肺がん検診の実施自治体を公募し、実際の検診を通じて効果や運用実態を評価する委託事業を進める方針だ。

ただ、正式な推奨指針として確立されるまでにはまだ時間がかかりそうだ。では、低線量CT検診を実施していない地域に住み、受診を希望する人はどうすればよいのか。

一つの選択肢として、日本CT検診学会など関連分野の専門家が関わるNPO法人「肺がん検診認定機構」が認定した施設・医師のもとで受診する方法がある。

同NPOが肺がんCT検診認定制度を創設した理由はこうだ。

「CT検診で発見された肺がんの予後はきわめて良好で、日本でも任意型検診としてのCT検診が急速に普及しつつある。しかし、普及が進むほど精度の低下が懸念される。CT検診に携わる医療従事者は一定水準以上の技量・知識・経験を持つことが求められ、それを組織として認定・証明する仕組みが必要だ」（同NPOのHPより）。

同NPOは、CT検診の原理と技術、低線量CTの仕組み、被曝線量とその管理などを問う試験に合格した施設と医師のリストを公表している。

日本CT検診学会理事長を務めた中川徹医師（日立健康管理センタ）は「認定された施設や医師なら安心して受けられる」と指摘。そのうえで「自治体の補助がない地域の住民が検査を希望すると、自費で受けると１万円前後かかる。非喫煙者で50代以上なら5年に1度くらい受ければ良く、重喫煙者らハイリスクの人は毎年、受けることを勧める」とアドバイスする。

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