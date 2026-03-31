開示されるのは犖〇ヾ吋好函璽蝓辞瓩鳳茲ν罪方向の証拠ばかり…被告人に圧倒的に不利にできている「刑事裁判のルール」

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、刑事裁判における歪んだ「ゲームのルール」について詳しくみていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

被告人に圧倒的不利な証拠開示

起訴から20日後の2009年7月24日、公判前整理手続が始まりました。

公判前整理手続は、初公判前に検察側と弁護側がそれぞれの主張とその証拠を明らかにして、裁判を効率的に行うための制度です。裁判員裁判の対象事件（殺人、強盗致死傷、傷害致死、身代金目的誘拐など）すべてと、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると裁判所が認めた事件を対象としており、「郵便不正事件」は後者に当たります。

公判前整理手続の期日には私も参加しましたが、まず驚いたのは、証拠開示が被告人にとって圧倒的不利になっていることでした。

検察官は、家宅捜索などで押収した証拠を山ほど持っていて、それらを全部見ています。その中から、“検察官ストーリー”に沿う有罪方向の証拠だけを開示し、裁判所に証拠調べを申請します。自分たちは証拠を独占して都合よく使っているのに、弁護側が開示を求めた証拠は徹底的にガードし、出そうとしないのです。

そもそも弁護側は、検察がどういう証拠を持っているのかまったくわかりません。検察がどこから押収したのかわからない証拠もあります。現在では、弁護側が請求すれば検察が手持ち証拠のリストを開示しますが、具体的な証拠の内容が記載されていないただの一覧表なので、それがどのような証拠なのか、弁護側が判断できないことも多々あります。

私の時には検察のリスト開示すら行われておらず、弁護団は、検察官が持っているという前提のもと、いろいろと想像して、検察官が出すべき証拠を出していないと思った時に「証拠開示請求書」を書いて裁判所に提出していました。私が保釈されるまで弁護団会議に出ていた夫は、「開示請求書にこう書くと抜けてしまうものがある」「こういう証拠も検察は持っているんじゃないか」「それも含める書き方はこうだ」と議論を重ねる様子を目の当たりにして、「証拠を出させるだけで、こんなに苦労するものなのか」と驚いていました。

こうして書き上げた「証拠開示請求書」を、河津博史弁護士が出した時、検察官は、「こんなに請求されても困るよな」と言わんばかりの嫌そうな顔をして、「一応、私は証拠に目を通していますけど、村木さんに有利なものはないと思いますよ」と言ったそうです。

証拠は公平に開示され、裁判官もそれを見て公正な裁判が行われていると思っていた私は、こうした実態を初めて知り、なぜこんな不公平なことが罷り通っているのか、不思議でなりませんでした。弁護側が証拠を見られないということは、裁判官も見られないということです。それでどうやって公平な裁判ができるというのでしょうか。

私の場合、公判前整理手続の時に横田信之裁判長が、検察側に資料の提供を求めたり、「証人として呼ぶ人と呼ばない人はどういう切り分けになっているのか」と尋ねたりしていたので、「フェアな人なのかも」と思えましたが、実は、横田さんのような裁判官は少数派です。

公判前整理手続では、被告人に有利な証拠や、検察官が証拠として提出する予定の供述調書などについて、裁判官が検察官に開示を命じることができるのに、多くの裁判官は、検察官に対して「ちゃんと証拠を開示しなさい」と言えません。検察に過剰に忖度しているように思えます。

検察側・弁護側双方の証拠を、裁判官がきちんと調べて判断するという当たり前のことが、なされていない。検察側に都合のいい証拠だけで判断するなど、本来なら怖くてできないはずなのに、裁判官は「怖い」と思わないのでしょうか。

調書の書きようで誰でも犯罪者に仕立て上げられる

検察から開示された証拠を、弁護人はコピーすることができます。

「それを村木さんにも読んでほしい」と、弁護団は検察側の証拠が開示されるたびに、A4判の紙にコピーして届けてくれました。部下だったBさんや関係者の供述調書、厚労省や「凛の会」などの家宅捜索で押収された書類、捜査報告書などで、積み上げると80cmほどの高さになりました。

その中に、私の疑いを晴らす手掛かりが何かあるはずです。拘置所の独房で、それらすべてを必ず二回は読みました。一度読んだ文書類を、いったん頭を空っぽにしてもう一度読み直すのはとても根気の要る作業ですが、「いちばん時間があるのは村木さんなんだから頑張って」と信岡弁護士に励まされ、とにかく読み続けました。

一回目は、調書をとられた人別に、日付順に調書を読んでいきました。すると、各人の供述内容が変わっていくことがわかりました。

たとえば、厚労省に証明書の発行を頼みに行ったという「凜の会」のC会長の、早い時期の調書には、実際に証明書の発行を担当していた「社会参加推進室の室長に会った」と書かれています。ところが、それが途中から「企画課長（私）に会った」になり、その後は「管理職に会った」と変遷していくのです。

「室長に会ったという調書では村木を起訴できない」と考えた特捜部が、自分たちのストーリーに合わせて調書を作り直していったのでしょう。

＊

さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」