「夫の給与明細」を初めて見て絶句…「赤字の家計」でも夫を責めなかった妻の「意外な決断」

ある日、掃除中に偶然床に落ちた一枚の紙切れ。拾い上げると、それは夫の給与明細だった。何気なく目にした金額に驚いたーーと言うのは、家庭教育コンサルタントの岩田かおり氏。明細に記されていた給料は、思っていたよりもずっと少なかった。しかし、彼女がとった行動は、多くの人が想像するものとはまったく違っていて……。

予想外のアクシデントが夫婦のあり方を変えた実体験を、岩田氏の著書『自分の頭で考えて行動する子が育つ 戦略的パートナーシップ』から一部抜粋、編集してお届けする。

「本当に仲のいい家族」を襲った“荒波”

岩田家をよく知る方々は、「本当に仲のいい家族ですよね！」と言ってくださいます。私自身もその通りだと思っています。

現在は3人の子どもたちはそれぞれの場所で思い切り人生を楽しんでいるので、顔を合わせる時間は減りましたが、それでも月1回のZoom家族会がありますし、夏休みなどの長期休暇には「家で思い切り料理をしたい！」と張り切って帰ってくる子どもたちの手料理に舌鼓を打つ時間など、楽しく過ごしています。

長男は、学費全額免除の奨学金でアメリカの大学に入学。4年間のうちに勉学だけでなくたくさんの経験をしようとバックパッカーで30か国以上旅しています。

長女は塾や予備校なしで、慶應義塾大学に入学。私のビジネスの相談相手にもなってくれ、恥ずかしがり屋の私（見えないと言われますが）が、50歳記念の生誕祭をした際には会場に駆けつけてコメントを寄せてくれました。もちろん、私は号泣しました。

次女は中学入学後、自分の関心のある食の分野で起業するなど探究的な学びを楽しんでいました。そして、高校1年生の終わり頃に、経団連（日本経済団体連合会）が派遣するUWC（ユナイテッド・ワールド・カレッジ）の奨学生に選抜され日本の高校を中退し、インドへと飛び立っていきました。誰も予想をしていなかったインドでの高校生ライフを日々奮闘しながら満喫しています。

3人ともとても頼もしく、それぞれのフィールドでチャレンジを続けています。今では私のほうが、彼らに教えられたり刺激をもらったりすることが多いくらいです。

しかし、今の岩田家に至るまでには、他のご家庭と同じようにたくさんの荒波がありました。

ここでは、私を襲った大波のひとつ、「夫の給与明細事件」をお話しします。

「なんで、岩田家の子どもたちは勉強も運動も頑張れるの？」

10年前、私は周囲にいる友人・知人から子育ての相談を受けることが増え、育児で大切にしてきたことをお話しする機会も少しずつ多くなっていきました。次第に「話を聞きたい」と輪が広がり、お茶話会のような会が、講座になり、企業での講演依頼もいただくようになります。

それでも、「働きすぎないこと」を大事にしていた私は、仕事に思い切り舵（かじ）を切ることはしませんでした。

「家庭のことは私がすべき」

「夫に思いきり外で働いてもらったほうがいい」

当時の私は、そう思い込んでいたからです。

だから、個人事業の範囲内で自分の手の届く人だけをサポートしていこうと思っていました。

偶然見つけた「夫の給与明細」

そんなある日。

掃除中に、ふわりと紙切れが床に落ちました。

拾い上げてみると、夫の給与明細です。

何の気なしに、明細を見てびっくり……！

私が考えていたよりも、ずっと給料が低かったのです。

それどころか、月々の住宅ローン返済と子どもの習い事にかかる総額を下回っていました。つまり、岩田家は赤字の道をひた走っていたのです。

夫は外資系企業に勤務していたので、収入に波があることは理解していました。しかし、そこを問題視したことは一度もありませんでした。給与の詳細も、その時に初めて知ったのです。

このお話をすると、「頭にきませんでした？」「絶望しなかったんですか？」と聞かれることがあります。

私の答えは、「まったくしませんでした」です。

むしろ、夫に対して申し訳ない気持ちが湧いてきました。夫は、それまで1人で家計を支えてきてくれました。「今月はまずい……」と思っていたとしても、私にも伝えることができず、1人で抱え込んでいたのでしょう。

そんな不安を抱き続けてきた夫を責める気には、とてもなれませんでした。

ここで私が考えたのは、「なぜ、我が家はダブルエンジンではないのか？」、そして「なぜ家庭のことは私がすべきと思い込んでいたのか」ということでした。

今まで自分が握りしめてきた夫婦関係の「べき」という枠をもう一度見つめ直したのです。

自分にある程度の収入があれば、家計に不安を感じずに過ごせると考えた私は、これまで求められるままに個人事業で進めてきた子育てアドバイスをきちんと事業にしようと思い立ちます。

夫には給与明細を見た背景は伝えずに、この挑戦を伝えました。すると、とても応援してくれました。

ある朝、ベッドから起き上がることができなくなった

しかし、事業化に向けて順風満帆に進んでいったわけではありませんでした。

ビジネスのことをまったく知らなかった私は、大金をはたいて起業塾に通うことにしました。そこでは、お金を稼ぐためのテクニックを伝えられ、周囲と競わされ追い立てられる日々が続きました。

そして、3回目の受講日の朝、ベッドから起き上がることができなくなったのです。 人生で初めて、私の全身がその講座に向かうことを拒否していました。

「厳しい家計の中から受講料を出したのに」

「こんなことで通えなくなるなんで、根性がないんじゃないか」

「会社にするということはきれいごとだけではいかない。きっと、必要な学びなのに」

そんなふうに、私は自分を責めました。

葛藤（かっとう）する私に向かって、夫は「何のためにその起業塾に通っているの？ 自分の意にそぐわない場所ならば、行く必要はないんじゃない」と冷静に言いました。私はその言葉にハッとします。

「私が知りたいのは、“社会課題の解決”をどう事業として多くの人に届けていけるかである」

改めて、自分が本当に求めていることに目を向けたのです。

夫の給与明細を見たことで生まれた起業への決意。そして、奇（く）しくも夫の言葉によって大切なことを守り通すことができました。

その後、自分が本当に作りたい事業を作ろうと決めました。すると、めきめきエネルギーが湧いて、どんどんアイディアも浮かび、ご縁にも恵まれて、事業拡大が猛スピードで進んだのです。

夫の収入がV字回復したワケ

このエピソードには後日談があります。

私が起業した後、夫の収入はV字回復を果たします。それまでは、夫に頼ることや、私が家事・育児に集中することが家庭をうまく回していくためのポイントだと思っていました。しかし、実はそうではなかった。

「家族5人を自分1人が養わなければいけない」と思うと、どうしてもプレッシャーを感じるものです。私が起業したことで、もしかしたら夫の肩の荷が少しおりて、自分らしく働くことができるようになったのかもしれません。

ちなみに、夫はこのエピソードを本に書くことを、とても喜んでくれました。

私がこの自身の体験から伝えたいことは、自分の持っている「べき」を外すとまったく異なる景色がひらけてくるという事実です。

そして、夫婦であっても互いが奥底で思っていることはわかりあえない、けれど、同じ方向を向くことができ、人生で起こる困難の相談ができれば、パートナーは最強の相棒になる。私はそう確信しています。

働いたほうがいい、起業したほうがいい、といった「カタチ」の話ではなく、大切なことは自分の握りしめている「べき」の枠を外して、パートナーとともにどんな道を歩みたいかを描いていくことだと思うのです。

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