ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が３月２９日、最終回を迎えた。考察班が「サングラス男」「グラサン男」などと呼び、マークしていたナゾの男が、２９日深夜にＳＮＳで意味深な投稿。「えっ？！」と驚きの反応が寄せられている。

いつも合六のアジトでの食事会にいる謎のサングラス男・玉名を演じた青木伸輔で、ネット上では「誰かのリブートか？」「マー会長か？」などと様々な臆測を呼んでいた。

最終回では、結局、合六の従順な部下だった（だけ）であることが判明。青木は「最終回までご覧いただき、ありがとうございました！」と感謝を述べたあと、「あと自分は『玉名』を合六さんに従順なお仲間として素直に演じていたのですが… ネットで色々と考察してくれる方がいることを知り、とても嬉しい反面、期待を裏切ってるような気持ちにもなっていました」と告白。「でも話題にしていただいたこと自体がとても有難いことですし、それだけ『リブート』が皆さんに愛されていたのだなと実感しています」とつづった。

この投稿に「存在感よかったです マー会長は結局出なかったの？」と質問が寄せられると、青木は「ありがとうございます！！ 実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と衝撃のぽろり。これには「えええええ！チラッとでましたか？全くわからず」「マー会長出ていたんですか！？ どちらに！？真北兄がマー会長ですか！？」「え！出てたんですか？どれ、どれ〜？」と驚きの声が寄せられている。