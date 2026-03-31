黒木華が「選挙参謀」を務めて都知事選をサポート…「主演作ヒットなし」でもオファーが殺到する「知られざる理由」

フジテレビより評判が良い「カンテレ」

俳優の黒木華（36歳）が主演を務め、野呂佳代（42歳）がバディ役を演じるフジテレビ系の新ドラマ『銀河の一票』（カンテレ制作）が、4月20日から放送される。

同作は、政界を追い出された与党幹事長の娘・星野茉莉（黒木）と、政治素人のスナックのママ・月岡あかり（野呂）が手を組み、東京都知事選に挑む選挙エンタテインメント。作中で星野は選挙参謀を務め、月岡の都知事選出馬をサポートする予定だ。その後、松下洸平（39歳）、坂東彌十郎（69歳）、本上まなみ（50歳）、山口馬木也（53歳）、小雪（49歳）、渡邊圭祐（32歳）、倉悠貴（26歳）らの出演が発表されたている。

「このところ、カンテレ制作のドラマの方がフジ制作よりもクオリティに対する評価が高い。世間の政治への関心が高まりつつあるだけに、細部までリアリティーのある描写ができれば、数字もついてくるだろう」（放送担当記者）

黒木といえば、高校時代は演劇部に所属し、大学時代も演技を磨き、'10年に劇作家・野田秀樹氏（70歳）の舞台で俳優デビュー。その後、映像作品に進出した。

オーディションを経て役をつかんだ'14年公開の山田洋次監督（94歳）の『小さいおうち』では、日本の女性俳優として史上4人目となる『第64回ベルリン国際映画祭最優秀女優賞（銀熊賞）』を受賞。同作で国内の映画賞も総なめにした。

そして'16年、TBS系『重版出来！』で初の連続ドラマ主演を果たし、以後もTBS系『凪のお暇』（'19年）、フジ系『ゴシップ#彼女が知りたい本当の〇〇』（'22年）などで主演を務めているのだが……。

知られざる「テレビ局からの評判」

「正直なところ、黒木さんの主演ドラマでヒット作と呼べるものは多くありません。それに比べ、映画は『母と暮らせば』（'15年）、『海賊と呼ばれた男』（'16年）、『浅田家！』（'20年）、『余命10年』（'22年）、『映画 イチケイのカラス』（'23年）など、主演作ではないものの当たっている作品が多い。業界的には『映画が主戦場』という印象です」（テレビ局関係者）

'24年3月末で所属事務所を退社し、フリーに転身。環境を変えて臨む初の連ドラ主演作となる。

「黒木さんを起用すると、作品全体の雰囲気が締まるんです。ももいろクローバーZの主演映画『幕が上がる』（’15年）では、メンバーが演劇部の生徒を演じ、黒木さんは顧問役として出演しました。

結果として、作品は高いクオリティーに仕上がったんです。一方、ももクロ主演の舞台版には黒木さんが出演せず、全体的に演技が締まらず、話題性にも欠けました。黒木さんの存在感の大きさを象徴する例です」（芸能記者）

黒木と初タッグを組む野呂は、今や幅広い演技で連ドラに引っ張りだこ。ドラマとはいえ、無謀にも見える都知事選にどう挑むのかも見どころだ。

視聴率という数字では測れなくとも、作品の質を担保する--それが黒木という女優の最大の強みだろう。

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