“18歳の超新星”虹咲カリナ、1stDVD発売決定 人生初の“虹色ビキニ”で輝き全開
俳優・虹咲カリナの1stDVD『雨上がり！18歳！！』が、5月29日に発売されることが決定した。
【写真】柔術で鍛え上げられた健康美！テニスウェア姿の虹咲カリナ
虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。
本作は、そんな虹咲にとって初の映像作品。タイトル通り18歳の“今”を切り取った内容となっており、制服姿やテニスウェアなどの爽やかなスタイルに加え、人生初となる“虹色ビキニ”にも挑戦している。
雨上がりの空を思わせる透明感のある笑顔と、特技のブラジリアン柔術で鍛えた健康的なスタイルのギャップも見どころの一つ。フレッシュさと躍動感にあふれた仕上がりとなっている。
虹咲は「いつも応援ありがとうございます！初めてのDVDをだすことができてとってもうれしいです!!虹咲カリナの名の通り虹色の衣装を用意してもらったり、体を動かす事が好きでスポーティなショットもたくさんあり、とっても魅力的な作品に仕上がってます！みなさんの反応が楽しみです！ぜひ写真だけではわからない私を楽しんで頂けますように！」とメッセージしている。
虹咲は、2008年1月17日生まれ、愛知県出身。特技はブラジリアン柔術。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組への出演に加え、2026年4月よりNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演。
【写真】柔術で鍛え上げられた健康美！テニスウェア姿の虹咲カリナ
虹咲は2025年にホリプロからデビューし、グラビアやショートドラマなどで注目を集める新星。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』にレギュラー出演するなど、活動の幅を広げている。
本作は、そんな虹咲にとって初の映像作品。タイトル通り18歳の“今”を切り取った内容となっており、制服姿やテニスウェアなどの爽やかなスタイルに加え、人生初となる“虹色ビキニ”にも挑戦している。
虹咲は「いつも応援ありがとうございます！初めてのDVDをだすことができてとってもうれしいです!!虹咲カリナの名の通り虹色の衣装を用意してもらったり、体を動かす事が好きでスポーティなショットもたくさんあり、とっても魅力的な作品に仕上がってます！みなさんの反応が楽しみです！ぜひ写真だけではわからない私を楽しんで頂けますように！」とメッセージしている。
虹咲は、2008年1月17日生まれ、愛知県出身。特技はブラジリアン柔術。昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組への出演に加え、2026年4月よりNHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」にレギュラー出演。