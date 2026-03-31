東京ヴェルディ・アカデミーの実態

〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第48回）

Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。同連載では、その育成の秘密に迫っていく――。



東京ヴェルディのアカデミーからは、今後も個性的かつ多彩なタレントが生まれてくるに違いない photo by Miki Sano



長年、東京ヴェルディのアカデミーで指導者を務めた冨樫剛一（現横浜Ｆ・マリノスユース監督）は、その間に多くの選手がプロへと成長していく過程を目にしてきた。

当然、そこでは、プロになれるか否かの基準も見えてくる。

たとえば2006年、冨樫がジュニアユースチームの監督に就いた時のことだ。

アカデミーの同期でもある中村忠（現東京ヴェルディ・アカデミーヘッドオブコーチング）ら、コーチ陣とともにトレーニングメニューを決め、練習を開始。ひとつ目のメニューが終わり、次のメニューへと移ろうとした時だった。

「トガさん、次、どんな練習するの？」

水分補給もそこそこに、そんなことを聞いてきたのは、中学２年生の小林祐希（現タンピネス・ローバーズ／シンガポール）である。

「さっきの練習、こういうイメージだったでしょ？ じゃあ、次はこんなことしてもいいの？」

小林は、まるで冨樫が用意していた練習メニューを先読みするかのように、質問をぶつけてきた。

「それはテーマとして考えていたことではあったんですけど、選手たちから言ってくるとは思わなかったんですよね」

少々大げさに表現すれば、監督である自分のイメージを選手に超えられてしまう危機感を覚えた、と言ってもいいかもしれない。

また、冨樫が「今でもよく覚えている」と語る"事件"が起きたのは、別の練習でのこと。それは、"ボックス内では２タッチ以内"という制限をつけてのゲーム中だった。

攻撃側の高木善朗（現パトゥム・ユナイテッドFC／タイ）がボックス内でボールを受けると、守備側の高野光司がシュートコースを消しにかかった。ルールは２タッチ以内。手詰まりになった高木は当然、パスをするしかない。

ところが、高木はルールを無視して、躊躇なく高野をかわすと、力強くシュートを打ち込んだ。

「おいおい、２タッチだろ！」

周りの選手がそんな抗議の声を上げるなか、キレたのは高木のほうだった。

「普通のゲームだったら、かわしてシュート打つだろ！」

その瞬間、解決を求める選手の視線が自分に集まるのを感じた冨樫は、「思わず、そっぽを向いちゃいました」。

当時を思い出し、苦笑いを浮かべる冨樫は「タッチ数を制限することによって、僕が（練習メニューから）サッカーのリアリティを削いじゃったんですよね」と言い、こう続ける。

「でも、普通の選手はそういうことを言わない。やっぱり、そういう選手たちが上に行くんです。

たとえば、僕がユースの（監督だった）時だと、中島翔哉（現浦和レッズ）が（練習メニューの）ルールから必ず外れていくんですけど、とんでもないプレーをする。で、『練習メニューからはちょっとズレるけど、でも、オレはちゃんとサッカーやってるよ。指導者として、これはどうなの？』みたいな顔をして、こっちを見るんですよね。僕にしてみれば、『ああ、オレ、試されてるなあ』みたいな（笑）。

でも、そういうことを彼らは平気で主張してくる。そうなった時、自分が彼らに対して、この人は面白いサッカー観を持っているなとか、この人とサッカーをやったらうまくなれるなとかって思わせられるかどうかが勝負だった。結局、そういう勝負を仕掛けてくる選手が上に行っているんですよね」

冨樫自身も現役時代、ヴェルディのアカデミーで育ち、トップチームに昇格し、他クラブへの移籍も経験した。

そんな自身の体験も含め、「言い方は悪いですけど、（他クラブから見たらヴェルディの選手は）使いづらかっただろうなとは思います。もしかしたら、（ヴェルディからは）生意気な選手が出てくるなと思われていたかもしれません。物を言えちゃうし、それが当たり前だと思っていたし、指導者になってからも、子どもたちにもそう接してきましたから」と語る。

「三竿健斗（現鹿島アントラーズ）なんかもそうだったし、14歳だろうが、15歳だろうが、大人と対等にサッカーのやり取りをしようとしてくる選手しか、やっぱり上に行っていない。あのクラブは、そういうやり取りが非常に多かったと思います」

ヴェルディのユースチームに所属するような選手であれば、「誰もが口ではプロになりたいと言います」と冨樫。ただし、「言うのとやるのとでは、まったく違う」。それが経験からくる、冨樫の実感だ。

「（トップに昇格してプロになった）彼らは、そもそもの行動が違う。誰かにうまくしてもらいに来ているわけじゃなくて、勝負しに来ている。だから、練習をしに来ている感覚じゃなかったんじゃないかな。

ひとつのトレーニングが終わったら、サッと水を飲みに行って、すぐに戻ってきて、『次、何やるの？』っていう感じの選手たちが結局は上に行くし、そういう選手たちに引っ張られているチームはやっぱり強い。ヴェルディは、その層が厚いって思います」

（文中敬称略／つづく）