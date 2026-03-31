かぎ針編みの「春夏糸」ってどんな糸？ 一年中楽しめるその魅力を人気作家に聞きました

「すてきにハンドメイド」4月号では、大人かわいい作品が人気のクロッシェデザイナーLittleLionさんの、コットン糸で編むトートバッグを掲載しています。



人気のかぎ針アイテムを集めた新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』にも作品を提供していただいたLittleLionさんに、春夏糸の魅力を教えていただきました。



NHKすてきにハンドメイドセレクション『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』 『すてきにハンドメイド』2026年4月号

かぎ針で編む 幾何学模様のトートバッグ

幾何学模様のトートバッグ

コットン糸で編む軽やかなバッグ。鮮やかな配色ながら、品よく大人に似合うデザインはLittleLionさんならでは。



編み込み模様には「メリヤス細編み」という技法を使うことで、くっきりと美しい模様が出ます。

3色の糸を使いますが、糸を渡すのは立ち上がりの部分だけ。編地の裏側まできれいに仕上がる工夫がこらされています。

持ち手の端はフリンジにしているので、内側が見えてもかわいい。コットンの手触りが心地よく、軽くて持ちやすいバッグです。

一年中ニットを楽しめる！春夏糸の魅力

コットンやリネン、和紙素材などの糸を春夏糸と呼びます。

ウールの冬糸と比べ、伸びない点が大きな特徴です。編むとしっかりとした編地になり、形崩れしにくいというメリットがあります。サラッとした感触で洗濯できる糸も多く、夏のウエアや小物作りに向いています。



鮮やかな色展開や、キラキラとしたラメ入りなど、種類の豊富さも魅力です！



LittleLionさんの作品も収載の新刊！

川路ゆみこさん、青木恵理子さんによる新作をはじめ、テキストで大人気だったおしゃれなバッグと帽子が盛りだくさんの新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』が3月17日に発売しました。



モチーフ編みのバッグや透かし模様の帽子、ストラップやバレッタ、ポーチなどの小物も。楽しく編めて、大人が持ちたいデザインのアイテムを、初心者でもつくりやすい丁寧な解説つきで紹介します。



講師

Little Lion（りとるらいおん）

クロッシェデザイナー。“大人かわいい”をコンセプトにした、毎日使いたくなるようなデザイン性の高い作品が人気。雑誌・書籍で作品を発表するほか、手芸関連メーカーへの作品提供、ワークショップの開催など幅広く活動。