【校閲クイズ】「犯人は追っ手を嘲笑うかのように不適な笑みを浮かべた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「犯人は追っ手を嘲笑うかのように不適な笑みを浮かべた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「不適」と「不敵」、どちらも同じ読みで、かつ似たような字でもあります。作中の緊迫した場面で作品の流れに悪い意味で乗ってしまう（物語に引き込まれてしまう）と、こういった間違いに気づかないこともあるので注意したいところです。

× 「犯人は追っ手を嘲笑うかのように不適な笑みを浮かべた」

〇 「犯人は追っ手を嘲笑うかのように不敵な笑みを浮かべた」

【校閲クイズ】「昨日の交渉は終止相手のペースで進み、口を狭む余地は微塵もなかった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？