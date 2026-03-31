出撃前に部下に「卒業成績」がばれる…「日本海軍の集合写真」に隠された「ハンモックナンバー」の恐ろしい意味

長年、戦争体験者やご遺族の取材をしていると、当時の貴重な資料や写真に出会うことがしばしばある。ただ写真は、アルバムに整理されることもなく、しかも特に説明もなく、バラバラに箱に入ったままの状態で数十年放置されていることが少なくない。本人が戦死したりすでに亡くなっている場合、写真について聞くこともできないから、複写して自分で解き明かすしかない。

どこで何を（誰を）写したものか、説明のない写真は、元の持ち主の履歴にはじまって、写っている状況や人物の服装、顔立ち、階級章、建物、地形、飛行機などをもとに、ほかの写真や防衛省防衛研究所の所蔵資料などを総動員して撮影時期と場所を特定してゆくのだが、かなり手間のかかる作業になる。

貴重な写真をどう読み解くか

たとえば、この写真。この一枚だけを見て、何年ごろのどこの誰を撮ったものか、すぐにわかる人は少ないだろう。ただ幸い、この写真には、いくつかのヒントがあった。

海軍兵学校六十五期出身の宮野善治郎（昭和18年6月16日戦死。第二〇四海軍航空隊飛行隊長・大尉。死後中佐に特進）のアルバムに貼られていて、前後の写真から、時期はだいたい特定できた。

これは、戦闘機の操縦訓練を受けた大分海軍航空隊で、着任した昭和15（1940）年4月下旬から、教程を終えた9月19日までの間に撮られたものにほぼ間違いない。そして、全員が白の第二種軍装（着用期間は6月1日から9月30日）を着ていることから、6月1日から9月19日の間に撮影されたと類推される。宮野たち海軍兵学校六十五期出身の第三十二期飛行学生は、一年半の艦隊勤務を経験し、階級はすでに海軍中尉になっていた。

そして、写真の左手前に写っている人物の肩章が金筋一本に桜が二つついた中尉の階級章であること、正面と右上に水兵服の従兵が控えていることから、ガンルームと呼ばれた「士官次室」（分隊長になる前の中尉、少尉の若手士官の公室。分隊長以上、副長までは「士官室」に入る）であることは間違いないだろう。

世界から見た旧日本海軍の特徴

海軍はもともとアメリカを仮想敵国とし、日本陸軍が始めた中華民国との「支那事変」に巻き込まれた形で、予想外に人員を損耗している。しかも事変は終わりの見えない泥沼と化していた。なかでも相次ぐ戦死による士官搭乗員の不足は深刻で、飛行学生の養成が急がれていた。この写真が撮られたのは、そんな時期である。

写真に写っている士官は7人。第三十二期飛行学生の戦闘機専修者は8名で、うち一名（中野遜）は7月3日に事故で殉職、もう一名（平野稚郎）は卒業前の8月20日、戦闘機から外され大型機の操縦に回ったので、この写真が三十二期全員を写したものなら、7月4日から8月19日の間に撮影されたことになる。

ただ、それ以前の期なら同時にガンルームに入る飛行学生は一クラスだけだったが、事変のせいで、一年後輩の海軍兵学校六十六期出身者の一部が艦隊勤務を切り上げて第三十三期飛行学生になり、6月には戦闘機専修の5名が大分空に来ているので、じっさいにはガンルームに彼らもいたはずである。だが、三十三期はこの時点で全員がまだ少尉だったから、ここに写っているのは殉職した中野遜をのぞく三十二期の7名ということで間違いない。

イギリス海軍を手本とした日本海軍では、士官と下士官兵の間には貴族と平民に例えられるほどの待遇の差がある。イギリスと違うのは、貴族（華族）出身でない農村や商家の出身者でも、難関を突破して海軍兵学校に入校し、卒業さえすれば士官になれたことだ。

士官と従兵

そして士官には、従兵という名の従僕がつき、食事の給仕から身の回りの世話、洗濯までやってくれる。

この写真の持ち主だった宮野善治郎の姉・宮崎そのが生前、私に語ったところでは、

「うちは小さなお菓子屋で、善治郎も中学校から帰ると自転車でお得意さんに商品を届けたり、手伝ってくれていました。士官と兵隊さんであまりの待遇の違いがあって、そこは居心地の悪いような、申し訳ないようなことを言っていたことがあります」

宮野はのちに、最前線ラバウルで零戦隊・第二〇四海軍航空隊の飛行隊長となるが、部下だった人が異口同音に、

「宮野隊長は士官も予備士官も下士官兵も分け隔てなく、同じ目線で接してくれる。といって猫かわいがりではなく、締めるところはビシッと締める。あの人のいいところはそこでしたね」

と語っていた。これは姉が語るような生い立ちが影響していたのかもしれない。

卒業成績は「ハンモックナンバー」

さて、この写真が昭和15年7月4日から8月19日にかけての大分海軍航空隊のガンルームを写したものであることはわかった。では写っているのはどれが誰か、これは比較的容易に特定できる。

席順は先任順、つまり成績順と決まっていて、好きな席に座ることはできないからだ。つねに指揮権を明確にしておかないといけない軍隊で、これは意味のあることだった。

海軍兵学校の卒業成績は「ハンモックナンバー」という。その後の勤務成績で順位が変動することはあるが、たまたま同じ戦場にクラスメートが数名いる場合、指揮権は成績順になる。当然、給仕をする従兵は、士官それぞれの成績を知っていないと仕事にならない。

太平洋戦争が激しくなると、複数部隊が協同で作戦に従事する機会も増えるが、出撃前の整列も指揮官の席次順だから、そこで部下たちが「ありゃ、ウチの隊長、成績悪かったんだな」と改めて知る、ということもあった。現代でも、士官の席次は防衛省防衛研究所所収の「海軍辞令公報」などで比較的簡単に調べることができる。任官や進級時の辞令は、必ず席次順に名前が記されるからだ。

そういうわけで写っている士官たちの名を記すと、左列手前から牧野正敏、若尾晃、宮野善治郎、大宮稚郎、右列手前から蓮尾隆市、指宿正信、牧幸男。成績の順番は牧野、蓮尾、若尾、指宿、宮野、牧、大宮の順だから、この写真は上座側から撮られているのがわかる。この7名のうち、指宿（昭和35年、航空自衛隊で殉職）、大宮以外の5名は戦死した。

この順番でもわかるように、海軍の部隊の公式な記念写真などは、少なくとも一列め、二列めぐらいは必ず先任順に写っているから、集合写真のどれが誰かを推定するのはさほど難しくなく、調べる側にとっては便利である。

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