「あんたにはケガをさせたくない」”生粋の武闘派やくざ”後藤忠政が私だけに見せた「冷徹すぎる素顔」

後藤忠政元組長が2月8日、誤嚥性肺炎で都内の病院で死んだ。享年83。

同い年の山口組・司忍組長は依然としてピンピンしているが、それでも後藤元組長は長生きしたほうのやくざだったろう。やくざを引退した後も、自由にやりたいことをやり、悔いのない一生だったにちがいない。

3億円出して映画を製作した後藤

彼は'02年に山口組の若頭補佐に抜擢され、その6年後、司六代目―高山清司若頭の代に除籍された。処分理由が、誕生日祝いのゴルフコンペに多数の芸能人を招いて本部の定例会を欠席したという軽微なものだったため、一時は後藤組一本で行く（独立組織になる）と決めたのだが、すぐ翻意して処分を受け入れ、組を解散、後藤（以下、敬称を略す）自身がやくざを引退した。

話は変わるが、'66年、静岡県清水市の味噌製造会社の専務宅が放火され、焼け跡から一家4人の他殺体が発見される事件が起きた。工場の従業員で元プロボクサーの袴田巖氏が逮捕され、死刑判決を受けた。長く解明されなかった冤罪事件であり、ようやく'24年に氏の無罪が確定した。

後藤はこの事件に発生当初から関心を持ち、'10年5月、3億円を出して映画『BOX 袴田事件 命とは』を制作、公開した。

同じ'10年には自伝『憚りながら』を宝島社から刊行している。今思えば人知れず死出の旅支度をしていたのかもしれない。その後、カンボジアのプノンペンに移住して学校建設などボランティア活動に従い、同国では伯爵に相当する「オンニャー」の称号を授与されていたという。

私は早い時期から後藤を知っていた。彼の地元は静岡県富士宮市で、日蓮正宗大石寺の所在地だった。日蓮正宗の講から出発した創価学会は同市と密接に関わっていた。

私は若い時分から山口組と創価学会問題を手掛けていた。つまり、山口組と創価学会の2つで私は後藤組長を取材する立場にあった。

大声で脅すわけでもない。しかし…

最初に富士宮の彼の住まいと組事務所を訪ねたときには、庭の広さにびっくりした。なにしろ重さ100トン、見上げるように巨大な岩がデンと庭に据えられている。しかもてっぺんから小さな滝が落ち、錦鯉が泳ぐ池に注いでいた。

「どうだ、これだけの石はニューオータニやオークラの庭にもあるまい」と後藤は自慢していたが、後にゲン担ぎか何かでこの巨岩は重機を使って取り払ったようだ。

後藤とは電話一本で話を聞ける関係にあったが、'90年5月、電話があり、「至急会いたい」と言われた。私は当時、渡辺芳則五代目組長について夕刊紙に連載していたから、何か嫌な感じがしたが、とにかく新宿駅西口近くのマンションにある後藤組系の企業事務所で会うことになった。

後藤は言い出した。

「山口組の仲間が、あんたが連載している記事を問題にしている。あんたとは知らない仲じゃないけど、山口組の中にははねっ返りもいる。あんたにはケガをさせたくないし、俺ももう少しやくざ人生を続けたい。今後、山口組について書くに当たっては事前に俺に原稿を見せてくれないか」

淡々とこのようなことを言う。別に大声を出すとか脅すとかではない。しかし当時から後藤組は暴力をためらわない組織として聞こえていた。私は内心びくついていたが、後で揉めるのが嫌で、正直に事実を告げた。

「お見せするのは構いません。しかし後藤さんにお見せするより前に、連載の一部を収録して、単行本を出しますよ」

後藤は「それは困る。本のゲラを見せてくれ」と言った。私はとりあえず「お見せできるように努力します」と答えたが、事務所の外に出て、どっと疲れが出るように感じた。

見知らぬ男にいきなり刺されて

2日後、後藤は東海道新幹線の中から電話を掛けてきた。「今、神戸からの帰りだ。（山口組の）会議での結論だが、ゲラを見せる見せないでなく、出版を中止してくれ。初版の印税は負担する」と言った。

私はこの要求に頭に血が上った。「あんたの中止要求を飲めば、こっちは物笑いのタネだ。ライター生命がなくなるんだよ。この話はなしだ」。言い返して、電話を叩き切った。私の悪い癖で、カッとなると後先が分からなくなる。

この本、『五代目山口組』は何の変更も加えず、予定通り'90年6月に出し、8月29日、私は高田馬場の仕事場を出がけに、見知らぬ男に脇背中を刺された。しかし、当初から後藤組の犯行ではないと確信していた。前からすった揉んだしていた後藤が、私を「やれ」と命じるわけがない。

事件後、私はさすがに山口組がらみの仕事を避けていたが、そのうち山口組が必ずしも一枚岩でないことに気づき始めた。私は本の中で渡辺五代目組長と宅見勝若頭をケチョンケチョンに批判したが、中には私の批判を当たり前に思ってくれる人がいた。

2〜3年後、私は荒い言葉を吐いた詫びも言わず、久しぶりに後藤に電話したが、彼はそのとき、私の渡辺への見方は間違いじゃなかったよ、と言ってくれた。

以前、後藤が「いくら宅見が偉そうなことを言っても、当代（この場合、渡辺組長）が偉いんだよ。当代に勝てるわけがあるか」と言ったことを覚えていた。

後藤はこのとき、若頭の宅見を呼び捨てにした。後藤には、若頭補佐になりたい一心で渡辺と宅見のどっちにつくか、ジグザグ路線を歩んでいるといった噂が流れていたから、後藤は渡辺寄りなのかと思っていたが、そうそう単純な男ではなかった。見るところは見ている。

【つづきを読む】『「極道の衰退」を予見し、この世を去った“昭和の組長”後藤忠政…なぜ彼は「神戸山口組」に加わらなかったのか』

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】「極道の衰退」を予見し、この世を去った”昭和の大物”後藤忠政…なぜ彼は「神戸山口組」に加わらなかったのか