昨年末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが、退職後もキャスターを務めた、同局系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）を卒業したことを報告した。

「昨日の放送で、２年９か月担当させていただいたＭｒ．サンデーを卒業いたしました。」と報告し、大きな花束を抱え、宮根誠司アナと写ったショットなどをアップ。続けて「頼りないところも多々ありましたが、宮根さんや番組に関わる皆様、番組を観てくださる皆様のおかげで、毎週充実した時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。」と感謝した。最後に「４月からまた新たな場所でゼロから積み上げていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。」と３０日、インスタグラムにづつった。

この投稿には「お疲れ様でした 今後のご活躍も期待してます」「まりのちゃん、これからも頑張って！」「見られなくなるのツラい いつも素敵な笑顔をありがとう」などの声が寄せられている。

藤本アナは２０１９年に入社。東大医学部卒という経歴ながらも、気取らないキャラクターと明るい性格で人気に火が付くと、バラエティー番組を中心に存在感を発揮してきた。私生活では昨年８月、長年交際してきた一般男性との結婚を発表。１２月に局を通じて「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります」と退社を発表した。