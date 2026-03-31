4歳の息子から母親に渡された、野の花をまとめたブーケのプレゼントが「X」で大きく注目を集めました。



【写真】4歳息子さんが摘んだ野の花のブーケ

「これはただのお花ではありません

今日で四歳になった息子が

自ら集めて可愛い花瓶に生けてくれた状態で

『いつもありがとね』と渡してくれた 世界一美しいお花です」



こんな言葉とともに写真を投稿したのは、「小6」「小3」「小1」「4歳児」の4兄弟のお母さんで子育てに奮闘中の「ゴンゾウR4」（@R453374510）さんです。



「4歳の手で集めた花は、どんな高級ブーケよりも尊いんだよな…『いつもありがとね』は反則級、これは一生忘れられない宝物だ。」

「シャボン玉の入れ物！ 素敵」

「とっても美しいものを共有してくださってありがとうございます」



花束に感動した人たちから様々な声が届きました。



投稿に対して「多くの反響に驚いています」と話すゴンゾウR4さんに花束についてお聞きしました。



「土手で摘んできてくれた」

息子さんはどこでこの草花を摘んでこられたのですか？とお聞きすると「パパや兄達とお散歩に行った土手で摘んで来てくれたもので、ニコニコ笑顔で渡してくれて、とても嬉しかったです」と花束を受け取った時のことをふり返りました。



優しい性格の男の子

また息子さんの性格については「四男坊は几帳面で優しい性格をしています」としたうえで、「私は全然です（汗）」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）