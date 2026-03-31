着実な進化を遂げた2つのカローラ

2025年12月、トヨタの英国法人は主力車種である「カローラ」のハッチバックおよびワゴンモデルの2026年仕様を発表しました。

これらは日本ではそれぞれ「カローラスポーツ」「カローラツーリング」として知られているモデルにあたります。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」の姿です！ 画像で見る（10枚）

この変更は大規模な刷新ではないものの、商品力をさらに引き上げるための細かな見直しが中心となっており、日常使いから長距離移動まで幅広く対応するモデルとしての完成度を高めています。

そもそもカローラは1966年に初代が誕生して以来、長い歴史を積み重ねてきました。これまでに世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきた実績を持ち、その数字からも世界的な定番車としての地位がうかがえます。

現在のモデルは12代目にあたり、セダンやハッチバック、ワゴン、SUVといった多様なラインナップが展開されています。

今回の改良でまず注目されるのがボディカラーの追加です。新たにマットグレーとダークグレーメタリックがラインナップに加わり、選択肢が広がりました。

マットグレーは英国生産車として初めて採用された仕上げで、光沢を抑えた独特の質感によりボディの造形を際立たせます。

一方のダークグレーメタリックは落ち着きと上質さを併せ持ち、日常使いからビジネスシーンまで幅広く馴染む色味となっています。

内装にも変化が見られます。リサイクル素材を用いたファブリック「サマラ」が採用され、環境負荷の低減と快適性の両立が図られました。

この素材は柔らかな触感と耐久性を兼ね備えており、シートの各部に使用されています。また、ステアリングやシフト周りにもレザー代替素材が用いられており、細部にまで配慮が行き届いています。

走行性能の面では、最新世代のフルハイブリッドシステムが引き続き採用されています。1.8リッターと2リッターのエンジンが用意されており、燃費性能と走行性能のバランスが特徴です。

特に2リッター仕様は最高出力178PSを発揮し、より力強い走りを求めるニーズにも応えています。

デジタル機能も進化しており、12.3インチのコンビメーターは表示内容のカスタマイズが可能です。

さらに10.5インチのタッチスクリーンを備えたマルチメディアシステムにより、ナビゲーションや交通情報などをリアルタイムで利用できます。これにより、ドライバーにとってより直感的で使いやすい操作環境が整えられています。

安全性能についても強化が図られました。2026年モデルでは全グレードにドライバーモニターカメラが搭載され、ドライバーの状態を監視しながら安全運転をサポートします。

さらに各種支援機能を統合したシステムは無線アップデートにも対応しており、常に最新の状態を維持できる点も特徴です。

このように、カローラは基本性能をしっかりと維持しながら、時代に合わせて着実に進化を続けています。

派手さよりも実用性と信頼性を重視する姿勢は変わらず、それでいて新しい価値も取り入れている点が、多くのユーザーに支持される理由といえるでしょう。

実際にネット上では「やっぱりカローラは安心感がある」「新しいマットカラーはかなり魅力的」「どんどん洗練されてきた」「長く乗るならこういうクルマがいい」「派手じゃないけど完成度が高い」といった意見があり、総じて堅実な進化を評価する声が多く見受けられます。