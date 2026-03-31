19歳ルーキーが中盤戦出場権確保に“当確ランプ” すでにボーダー突破確実な選手は？【リランキング動向】
国内女子ツアーは宮崎で今季第4戦が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。
【写真】“華”があります リランキング組の吉澤柚月がドレスを着ると…
4位タイで大会を終えたルーキーの藤本愛菜が、52.42ptを獲得。今季通算を75.23ptまで伸ばし、暫定リランキング5位に浮上した。中盤戦のフル出場権獲得のおおよその目安となるのは35位前後。昨年の第1回リランキング時の35位は46.02ptだったことを考えると、藤本の突破は確実という状況になった。QTランク21位で迎えた今季は、“ルーキー1号”となるホールインワンも達成。アマチュア時代にJGAナショナルチームでも活躍した19歳が、その実力を発揮している。またプロ5年目の宮澤美咲も4位タイで大会を終え、今季通算を54.82ptに。暫定リランキングで9位に浮上し、こちらもボーダー突破の見込みが立った。14位タイだった福山恵梨は28ptを上積み。今季通算39.20ptの13位となり、第1回リランキング突破まであとわずかという状況だ。今季もリランキングは2回実施。第1回が6月19〜21日に開催される「ニチレイレディス」後で、第2回は9月25〜27日の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」後を予定している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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