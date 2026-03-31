勝みなみが31位浮上で自己最高位を更新 永峰咲希は32ランクアップ、菅楓華が初のトップ50入り【女子世界ランキング】
30日付の女子世界ランキングが発表された。
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1位のジーノ・ティティクル（タイ）、 2位のネリー・コルダ（米国）は変わらず。3位には、先週の米国女子ツアー「フォード選手権」で大会連覇と2週連続優勝を果たしたキム・ヒョージュ（韓国）が4位から浮上。チャーリー・ハル（イングランド）がトップ3から陥落し、4位になった。5位はミンジー・リー（オーストラリア）。日本勢は6位の山下美夢有、12位の西郷真央、16位の畑岡奈紗、17位の竹田麗央、18位の岩井千怜、19位の岩井明愛、30位の古江彩佳まで変動なし。先週の米ツアーで今季自己最高位の3位になった勝みなみは、11ランクアップし31位に浮上。これまで35位だった自己最高位を更新した。1ランクダウンし34位になった佐久間朱莉がその後に続き、4ランクアップの菅楓華が49位で初のトップ50入りを果たした。先週の国内女子ツアー「アクサレディス」で優勝した永峰咲希は、32ランクアップの100位まで浮上している。
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