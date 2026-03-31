Da-iCE花村想太、“ガチ愛車”売却 ヤフオク「1円スタート」入札から1日で衝撃価格に
ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの花村想太（35）が、Da-iCEの動画コンテンツが見られる『Da-iCE CUBE』のオリジナルバラエティ 新ソロ企画「神様といっしょ」で“愛車”をヤフーオークション（ヤフオク）に出品する企画を実施。きのう入札が開始され、1日で驚きの価格となっている。
【写真】こちらの愛車も「セクシーでカッコ良すぎです」…赤×黒がかっこいいDa-iCE花村想太の愛車
今回売却するバイクについて、花村は「ガチバイクです。あんまりツーリングでは使用しないバイクで、ちょっとリハーサルに行くとか、現場に行くとかするときに、ササっと行ける」と話した愛車は、『ハーレーダビッドソン ストリート ボブ』（2022年式）。花村は「めちゃくちゃ軽くて、足つきもいい。女性に人気のモデル」とバイクの情報を説明し、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであると明かした。そして動画では「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異の費用をかけたカスタムのこだわりを熱を込めて細かく解説した。
花村の「1円スタートでいいですよ」という意向で、花村自ら制作した出品ページで、午後1時過ぎに最低価格の1円からスタート。早々に金額が上がり、30分ほどで150万円を付けるまでに。その後も値を上げ、午後4時くらいには300万円を突破。夜〜深夜にも上がり続け、現在（31日午前7時）、332万3100円となっている。
なお出品は、4月5日午後11時46分まで。
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今回売却するバイクについて、花村は「ガチバイクです。あんまりツーリングでは使用しないバイクで、ちょっとリハーサルに行くとか、現場に行くとかするときに、ササっと行ける」と話した愛車は、『ハーレーダビッドソン ストリート ボブ』（2022年式）。花村は「めちゃくちゃ軽くて、足つきもいい。女性に人気のモデル」とバイクの情報を説明し、知り合いから購入したものをフルカスタムしたものであると明かした。そして動画では「（車体価格プラス）2〜300万円」と驚異の費用をかけたカスタムのこだわりを熱を込めて細かく解説した。
花村の「1円スタートでいいですよ」という意向で、花村自ら制作した出品ページで、午後1時過ぎに最低価格の1円からスタート。早々に金額が上がり、30分ほどで150万円を付けるまでに。その後も値を上げ、午後4時くらいには300万円を突破。夜〜深夜にも上がり続け、現在（31日午前7時）、332万3100円となっている。
なお出品は、4月5日午後11時46分まで。