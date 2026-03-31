政府の書店活性化プランに盛り込まれた施策の一つとして、出版業界で本の返品を減らす方法を検討した「返品削減研究会」のとりまとめ案が３０日、判明した。

本の在庫を把握し、効率的な流通を可能とするＩＣタグの普及のため、関連機器を中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）の対象に指定し、書店への導入を促進することを明記した。一方で、ＩＣタグを貼付する出版社への支援については課題を残した。

３１日の第３回研究会を経て、４月に公表の予定。

出版物は、売れ残ったものを一定期間内ならば出版社に返品できる委託販売制度を取るのが一般的だ。多様な出版物が出回るための制度だが、需要と供給の隔たりが目立ち、２０２５年の返品率は書籍３１・９％、雑誌４５・３％に上る。研究会は改善を図るため、経済産業省商務・サービスグループ文化創造産業課に事務局を置き、昨年６月に設置された。書店や出版取次、出版社、印刷会社から計１５人が委員に加わり、非公開で議論を続けてきた。

とりまとめ案は、出版界の課題として、〈１〉売り上げや返品、在庫に関する正確なデータが把握できておらず、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）化が必要〈２〉きめ細かな需要に応じた製造・流通の最適化〈３〉書店の仕入れ販売能力の向上――を指摘した。そのうえで、ＩＣタグを活用した書店の取り組みを補助金で支援することを示した。

ＩＣタグは、出版物に貼付することで１点ごとの在庫管理が可能となる。棚卸しなどの作業が大幅に軽減され、防犯ゲートと組み合わせれば万引き防止などにも役立つ。一方で、ある程度の普及をしなければこれらの効果は広がらない。出版不況が続く中、出版社側は貼付のコスト負担が課題となっているが、同案では引き続き検討していくとするにとどめた。

そのほか、同案は中期的な課題として、街の書店のキャッシュレス決済の手数料を下げる取り組みの必要性なども挙げた。

現在、全国の４分の１は書店がない「無書店自治体」となっている。出版科学研究所によると、２０２５年の紙の書籍・雑誌の推定販売金額は前年比４・１％減の９６４７億円で、５０年ぶりに１兆円を割った。