日向坂46・小坂菜緒『脱力タイムズ』でメガネ姿 シソンヌ長谷川は思いもよらぬ展開に困惑
4月3日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）には、ゲストに小坂菜緒（日向坂46）が登場。お笑い芸人の長谷川忍（シソンヌ）とともにゲストコメンテーターを務める。
【番組カット】身振りを交えて…『脱力タイムズ』に登場する小坂菜緒
今回は、この夏のFNS27時間テレビのメイン企画を『全力！脱力タイムズ』が担当することが発表され！？目玉企画「1000万円争奪・クイズ！脱オネア」の挑戦者を探すオーディションを緊急開催することに。
挑戦者が最後まで連続で正解できたら賞金1000万円を渡すという企画だが、番組予算がない中、盛り上げながら最終問題だけを間違えるこの企画にぴったりの人物を見つける必要があるという。思いもよらない展開の連続に長谷川は困惑する。
【番組カット】身振りを交えて…『脱力タイムズ』に登場する小坂菜緒
今回は、この夏のFNS27時間テレビのメイン企画を『全力！脱力タイムズ』が担当することが発表され！？目玉企画「1000万円争奪・クイズ！脱オネア」の挑戦者を探すオーディションを緊急開催することに。
挑戦者が最後まで連続で正解できたら賞金1000万円を渡すという企画だが、番組予算がない中、盛り上げながら最終問題だけを間違えるこの企画にぴったりの人物を見つける必要があるという。思いもよらない展開の連続に長谷川は困惑する。