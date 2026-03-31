「ノブロックTV」で話題・森脇梨々夏、美ボディで魅了「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2026/03/31】「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で“ピュアすぎる女のコ”として話題となったタレントの森脇梨々夏が、31日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙と巻頭に登場。美しいボディを披露している。
【写真】「ノブロックTV」で話題の美女、美バスト披露
10ページのグラビアでは美しいプロポーションとともに、代名詞ともなっているピュアな笑顔を披露。インタビューではブレイクの軌跡と、今後叶えたい夢について語っている。
そのほか今号には、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんたろー、大嶋みくが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】「ノブロックTV」で話題の美女、美バスト披露
◆森脇梨々夏、美バスト披露
10ページのグラビアでは美しいプロポーションとともに、代名詞ともなっているピュアな笑顔を披露。インタビューではブレイクの軌跡と、今後叶えたい夢について語っている。
◆大嶋みく・吉田恵美らも登場
そのほか今号には、吉田恵美、幸田あかり、Sakura、りんたろー、大嶋みくが登場する。（modelpress編集部）
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