球の飛び出す方向と曲がる方向は、たった2センチで決まる！

練習場での有効な練習方法は…

では、どういう練習なら上達に結び付くのでしょうか?

ゴルフは、クラブヘッドで球を打つことから始まります。つまり、ショットとはクラブヘッドと球の衝突という単純な物理現象なのです。球がどのように飛んで行くかは、インパクトの瞬間のたった2センチで決まります。もっと詳しく言うと、インパクトを高速度カメラで撮影すると、クラブヘッドが球に当たって、つぶれて、飛び出すのに1万分の5秒かかり、この間にクラブが移動する距離はヘッドスピード40m/sで2センチ、同50m/sで2.5センチです。

この約2センチの幅において、クラブヘッドが動いた方向に球は飛び出し、そしてインパクト直後、球が離れる瞬間にクラブフェースが軌道に対して向いている方向に球は曲がります。つまり、球の飛び出す方向と曲がる方向は、たった2センチで決まります。肩をどれだけ回そうが、左足をヒールアップしようが、右足を蹴ろうが、そんなことは一切関係ありません。インパクトゾーンの2センチで、ヘッドがアウトサイドからインサイドに抜ければ球は左に飛び出し、そのときのフェースが右を向いていたらスライスが出る。

逆に2センチの幅をヘッドがインサイドからアウトサイドに移動し、フェース面が左を向いていたら、打球は右に飛び出して左に曲がる。これは衝突という、ごく単純な物理現象なので何回やっても狂うことはありません。再現性がいい、とはこのこと を指すのです。となると、練習場で考えることは、この2センチの世界をどれだけ意識できるかです。体の動きを考えるより、クラブをどう球に衝突させるかを考えるのです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨