【親必見】子どもに増加している、運動能力が低下し集中力が欠如する原因とは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

足が原因で運動能力が低下、集中力が欠如している子供が増加している

子供のうちに気づいて正しい歩き方を学ぼう

近年、足に問題を抱えている子供が増えており、社会問題にまでなっています。足の問題がなぜそんなに深刻なのかというと、子供の運動能力や集中力の低下につながるからです。

しかし、子供は足の問題を自覚できません。痛みがあれば親に訴えますが、たいていは「足がだるい」「足が疲れやすい」程度にしか気に留めず、親も気づかないまま放置してしまいます。そこで、おすすめしたいのが子供の足のチェックです。

治療院で測定してもらうこともできますが、自宅でも簡単に測定できます。まずは、紙と鉛筆、分度器を用意し、足の親指の角度をはかりましょう。10～14度でも外反母趾予備軍として注意してください。

次に、子供の脚の写真を撮影し、太ももの付け根～ひざ、ひざ～足の甲に線を引きま­す。この線が一直線なら正常ですが、曲がっていたら過剰回内（オーバープロネーション）の可能性があります。このように測定して異常があったときは、重心を足の外側に変えることが重要です。

とはいえ、子供本人が「治したい」と思わなければ変えられないでしょう。そんなときは、治ったら「足が速くなるよ」とか「足がきれいに見えるよ」と伝えて、やる気を持たせてください。悪い歩き方がクセになる前に、子供のうちに治すことが大切です。

子供の足をチェックしてみよう

（１）足の角度をはかる

（２）写真を撮って線を引く

【正常な脚】

ももの付け根からひざ、ひざからつま先まで線を引き、一直線になれば問題なし。

【O脚】

内側を踏みしめつつ、つま先重心になって骨盤やお尻側が開いてしまった状態。

【X脚】

同様に内側を踏みしめるクセがあり、P.55の回内の状態。

足首の角度でも確認できます。内側をふみしめている場合は、足首が内側に倒れているのでクセになる前に意識して修正しましょう。

クセになる前に、子供のうちに治すことが大切

いい姿勢を意識するだけで、深く呼吸ができるようになり、全身の酸素供給が増えて血行もよくなるため、集中力アップ、疲労回復などにつながります。また、足や脚を正しく使うことができれば、運動能力アップも期待でき、ケガ予防にもつながります。

足が速くなる ケガをしにくくなる 足がきれいになる 疲れにくくなって集中力が高まり、学力向上につながる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志