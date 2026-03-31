◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ガーディアンズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。２試合、１２打席連続で安打はないが、今季初本塁打に期待がかかる。先発のマウンドには、今季初登板となる佐々木朗希投手（２４）が上がる。

大谷は２６日（同２７日）の開幕戦だった本拠地・ダイヤモンドバックス戦の１打席目で安打を放ったが、その後は５四死球があるとはいえ、１２打席連続で安打なし。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁は「３４」となっており、自己最長の「３６」まであと「２」と迫っている。ここまで８打数１安打で打率は１割２分５厘。１日の休養日を挟み、あす３１日（同４月１日）には今季初登板を控える中で、今季初本塁打に期待がかかる。

ガーディアンズの先発は、パーカー・メシック投手（２５）。昨季メジャーデビューして７登板で３勝を挙げた左腕だ。大谷は初対戦となる。

先発のマウンドに上がるのは朗希。今季初登板となる。オープン戦では１度降板して再びマウンドに上がる「再登板」の特別ルールがあったが、４登板で初回に１アウトも奪えずにＫＯとなったことが２度あり、防御率も１５・５８。制球力に課題を残しており、不安を残したまま開幕を迎えることになった。朗希もオープン戦最終登板となった２３日（同２４日）の試合後には「シーズンとスプリングトレーニング（春季キャンプ、オープン戦）はまた別なので、そこはしっかり切り替えたい」と必死に前を向いていた。

この日からドジャースは朗希、大谷、山本由伸投手（２７）と、３試合連続で日本人投手が先発する。日本人投手が同一チームで３試合連続で先発するのは史上初。注目の３連戦がスタートする。