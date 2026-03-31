＜天気＞

近畿〜東北は雨になるでしょう。各地で風も強まって、春の嵐になりそうです。紀伊半島や東海では雨も強まるでしょう。関東は雨は降ったりやんだりで、海沿いを中心に風が強まりそうです。しっかりとした傘と濡れたものを拭くタオルやハンカチが役に立ちそうです。九州の雨はお昼前にはやんで、中国・四国の雨はお昼過ぎにやむでしょう。

＜日中の気温＞

30日（月）と同じか3℃くらい低いでしょう。それでも平年より5℃くらい高くなりそうです。関東は日中は15℃くらいと、30日（月）より5℃くらい低く、少しヒンヤリと感じられそうです。

札幌 12℃（4月中旬）

仙台 15℃（4月中旬）

新潟 18℃（4月下旬）

東京 18℃（4月上旬）

大阪 25℃（5月中旬）

福岡 20℃（4月中旬）

＜週間予報＞2〜3日の周期で天気が変わります。4月1日（水）は午前中はいったん雨はやみますが、午後からはまた雨になるでしょう。2日（木）は西日本の天気は回復しそうです。関東など東日本も午後から次第に晴れるでしょう。3日（金）は全国的に晴れて、西日本や東日本では青空の下で見ごろに桜を楽しめそうです。4日（土）は再び全国的に雨になるでしょう。