「えっ、本当に付き合ってるの？」熱愛説も出た韓国フィギュア女子と“4回転の神”マリニンが密着2SHOT「お似合いです」

韓国のフィギュアスケート選手イ・ヘインが、熱愛説の出た「4回転の神」イリア・マリニンとの仲睦まじい密着SHOTを公開して話題だ。

【写真】イ・ヘイン、露出多めの大胆バニーコス

イ・ヘインは3月30日にインスタグラムで黒いハートの絵文字を2つ綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、29日にチェコ・プラハで開催された「ISUフィギュアスケートアワード2026」で密着して写真を撮る2人が写っている。イ・ヘインは花柄が施された黒のドレスに身を包み、マリニンはシースルーのノースリーブトップスにワイドパンツを組み合わせたスタイルを披露している。

お互いに肩を寄せ合い、カメラに向かって優しく微笑む姿からは仲睦まじい雰囲気が伝わってくる。別の写真ではイ・ヘインの自撮りによるツーショットも披露。この投稿はマリニンのアカウントでも共同投稿されており、世界中のファンから多くの「いいね！」が届いている。

（写真＝イ・ヘインInstagram）

イ・ヘインとマリニンは2月のミラノ・コルティナ冬季五輪期間に熱愛説が浮上。選手村やミラノ市内で一緒にいる様子を収めた写真がネット上で拡散され、“猫カフェデート”をしたとも報じられるなどフィギュア界で話題となった。

もっとも、お互いに熱愛説について公式な立場を明らかにしていないため真偽は不明だ。ただ、今回イ・ヘインが挙げた写真によって2人の関係性に対する注目度が急上昇。コメント欄にも「お二人とてもお似合いです」「オーマイガー、これが“公式”じゃないか？」「なになに、ヘイン本当…？おめでとう！」「えっ、本当に付き合ってるの？」「応援しています」などの反応が寄せられていた。

なお、先日まで行われたフィギュアスケートの世界選手権でマリニンは3連覇を達成。イ・ヘインは13位だった。