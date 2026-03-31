“F1実況”タレント、合格率5.3％の国家資格を取得 マルチな才能にファンも「一体何刀流？」
F1実況、ラジオDJ、ナレーターなど数多くの分野で活躍するタレントのサッシャが30日、自身のSNSを更新。難関試験を突破し、“正式”に気象予報士になったことを報告した。
【写真】一体何刀流？通知書手に笑顔を見せるサッシャ
サッシャは今月14日、自身のSNSで6度目の試験で気象予報士に合格したことを報告していた。この日の投稿では「気象予報士登録通知書が届きました」と報告し、通知書を手に笑顔を見せる自身を公開。「これで正式に気象予報士になりました」とつづった。
この報告にファンからは「レースの実況中に天気予報もやれますね」「サッシャさんは一体何刀流？」「多彩だなあ」との反響が寄せられている。
気象業務支援センターによると、第65回気象予報士試験の受験者数3932人のうち、合格者は208人。合格率は5.3％だった。
【写真】一体何刀流？通知書手に笑顔を見せるサッシャ
サッシャは今月14日、自身のSNSで6度目の試験で気象予報士に合格したことを報告していた。この日の投稿では「気象予報士登録通知書が届きました」と報告し、通知書を手に笑顔を見せる自身を公開。「これで正式に気象予報士になりました」とつづった。
この報告にファンからは「レースの実況中に天気予報もやれますね」「サッシャさんは一体何刀流？」「多彩だなあ」との反響が寄せられている。
気象業務支援センターによると、第65回気象予報士試験の受験者数3932人のうち、合格者は208人。合格率は5.3％だった。